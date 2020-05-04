زيادة المساحات المزروعة بالخضار في ديرك ونواحيها

بدأ المزارعون مثل كل عام في منطقة ديرك ونواحيها بزراعة الخضار الصيفية بجميع أنواعها، سواء في البساتين أو في الحدائق المنزلية.

وازدهرت زراعة الخضار في منطقة ديرك ونواحيها، حيث يعتمد عليها الأهالي في حياتهم اليومية، فيما دعمت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة المشاريع الزراعية من خلال تقديم الأسمدة، والأدوية والمازوت للمزارعين.

يبدأ المزارعون بزراعة مشاتل الخضروات في منتصف شهر شباط، ويتم نقل المشاتل بداية نيسان لزراعتها في البساتين وينتهي في الشهر نفسه.

بعد انتشار وباء كورونا في العالم، وفرض الحظر في مناطق شمال وشرق سوريا، ارتفعت أسعار الخضار في الأسواق. وبهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتأمين حاجة الأهالي لجأ المزارعون هذا العام إلى زيادة المساحة المزروعة بالخضار.

المزارع خالد عكيد من أهالي مدينة ديرك خصص مساحة هكتارين ونصف من الأراضي لزراعة الخضروات الصيفية مثل الفليفلة، والباذنجان، والبندورة، والقثة والأناناس والخيار والكوسا، والبطيخ.

عكيد دعا جميع المزارعين في إقليم الجزيرة، إلى زيادة المساحات المزروعة بالخضار لتلبية حاجات المنطقة، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد.

وفي قرى ريف ناحية كركي لكي لجأ الأهالي إلى استغلال الحدائق المنزلية والمساحات المحيطة بالمنازل لزراعة مختلف أنواع الخضار الصيفية.

ويكاد لا يخلو بيت واحد من بيوت قرى آليا من حديقة منزلية أو مساحة محيطة بالمنزل تم استغلالها خلال فترة حظر التجوال وزراعتها بمختلف أنواع الخضار الصيفية.

امينة فتاح من أهالي قرية تل جمان قالت لوكالتنا إنهم يقومون في شهري نيسان وأيار من كل عام بزراعة الخضار في بساتينهم المنزلية، وذلك للاعتماد على الإنتاج المحلي.

(كروب/ك)

ANHA