زيادة الإقبال على القراءة في ديرك في ظل توفر المكتبات والمطابع

ازداد عدد القراء في الفترة الأخيرة، بحسب مشرفين على المكتبات العامة، وخاصة في ظل انتشار المطابع والمكتبات وتنظيم معارض للكتب في شمال وشرق سوريا لتشجيع القراء على المطالعة والرجوع إلى الكتب.

توجد في مدينة ديرك مكتبتين لبيع وإعارة الكتب، وهي المكتبة المركزية العامة التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن، ومكتب مانيسا الخاصة.

صاحب مكتبة مانيسا التي تأسست قبل خمسة أعوام، آزاد داوود أكد زيادة الإقبال على اقتناء وشراء الكتب مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب داوود، فإن الطلب ازداد بشكل خاص على الروايات العربية، فيما لا يزال الإقبال على الكتب التاريخية والفلسفية، وكذلك كتب اللغة الكردية ضعيفًا.

وتسعى مكتبة مانيسا بحسب داوود، إلى تهيئة الأجواء المناسبة للقراءة داخل المكتبة، من خلال توسيعها وتخصيص مكان خاص بمثابة مقهى للقراءة وعرض لوحات فنية في المكتبة.

ويرى آزاد داوود أن زيادة عدد المطابع ودور النشر في مناطق شمال وشرق سوريا ساهم في زيادة الإقبال على القراءة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة حسين جودة الطباعة لتكون أكثر جذبًا للقراء.

وعلى مدى ثلاثة مواسم نظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة معرض الشهيد هركول للكتاب، وقد ساهم المعرض بشكل ملحوظ في تشجيع حركة النشر والطباعة، وكذلك في زيادة الإقبال على اقتناء وشراء الكتب، وبالتالي زيادة نسبة القراء.

فيما يرى داوود ضرورة زيادة عدد المكتبات العامة والخاصة في المدن والنواحي لتأمين فرصة أفضل لعرض الكتب على مدار العام.

من جانبه رأى الكاتب جوان إبراهيم المشرف على المكتبة العامة التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في مدينة ديرك، أن الإدارة الذاتية فتحت المجال في المدراس والمؤسسات لتشجيع الطلبة على القراءة والمطالعة، مما شجّع الطلاب على البحث عن المراجع من خلال زيارة المكتبات.

وتعمل المكتبة العامة بنظام الإعارة المجانية للكتب، وتضم بحسب إبراهيم عددًا كبيرًا من الكتب لمختلف الأعمار للكبار والأطفال، وبلغات ومواضيع متنوعة وممتعة تصقل مواهب القراء، ومجهزة بالكراسي والمعدات اللازمة لإحياء النشاطات الثقافية فيها، والقراءة ومطالعة الكتب في أي وقت.

وأكد إبراهيم" أنهم يحثون طلبتهم على المطالعة من خلال إعطائهم أسماء المؤلفين والكتب لمراجعتها ومطالعتها، وهذا لا يكفي حيث يتطلب من المؤسسات التربوية وإدارة المدراس والمراكز الثقافية، وكذلك الأسرة القيام بدورهم والتشجيع على القراءة والمطالعة".

وحول المكتبة المركزية في ديرك قال جوان إبراهيم إن عدد الكتب الموجودة فيها يتجاوز 12 ألف كتاب، وباستطاعة أي كان مراجعتها والحصول على الكتاب الذي يرغب بقراءته وإعادته حين الانتهاء منه".

وتابع إبراهيم "أي باحث يريد مرجعًا او أي كتاب عليه مراجعة المكتبة، حيث تتوفر العديد من الكتب للبحث عن أي موضوع يبحث عنه".

وناشد الكاتب جوان إبراهيم، عبر وكالتنا، هيئة الثقافة بتعيين عدد من الراغبين في العمل ضمن هذه المكتبة لترميم الكتب وصيانة المكتبة بشكل دوري والحفاظ عليها من التلف والعناية بها لأنها تتعرض للرطوبة والحرارة".

(ك)

ANHA