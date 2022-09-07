زياد وطفة: الإدارة الذاتية هي المشروع الأنسب

يرى وطفة أن ما يحتاجه السوريون اليوم بالدرجة الأولى للخروج من الأزمة هو التوافق فيما بينهم على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة، وأن كل الدعوات السابقة باتجاه السلاح وكل الشعارات التي رفعت للتدمير المتبادل لا تؤدي سوى إلى تدمير المزيد في هذا البلد.

وأضاف في تصريح لوكالتنا أن هناك معوقات كبيرة يتوجب على قوى المعارضة تحديد الجهات التي تعيق الحل السياسي والجهات التي لها مصلحة في الحل السياسي، متابعاً "من المؤكد أن قوى التطرف لدى النظام السوري ولدى ما يسمى المعارضة المتمثلة بالإسلام السياسي والإرهاب كانت ولا تزال تعيق أي حل سياسي، ومن المؤكد أن كل السوريين معارضةً وموالاةً جميعهم فقراء لأن الأزمة سحقتهم وكانوا وقوداً لحربٍ لا مصلحة لهم، والخروج من الأزمة والوصول إلى حل سياسي هو لصالح الجميع، لكن لا معبر سياسي لهم، لا أحد يمثلهم، كل العمليات السياسية السابقة هي إقصاء مقصود من قوى دولية وإقليمية للشخصيات التي تعمل من أجل الحل السياسي".

دعا وطفة قوى المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي إلى التوافق فيما بينها على رؤية مشتركة وتحضير نفسها لمجابهة ما سيفرض عليها من حلول، قائلاً "إذا كان هناك ممثلون لطموحات الشعب السوري، يمكن التوافق والتشارك في صياغة مستقبل البلاد، وإن بقينا مشتتين سيفرض علينا الحل وسنكون خاسرين كما كنا سابقاً".

في حديثه أوضح زياد وطفة أنه هناك شرخ كبير بالوعي السياسي للسوريين، وأن هذا الشرخ يبداً بعدم الاعتراف بالواقع، مضيفاً "الواقع يقول إن تجربة الإدارة الذاتية على فضائلها وعلى ما أنجزت من إيجابيات وفي مقدمتها تحرير البلد من فلول الإرهاب، وما مارسته من مهام جلل وكبيرة من الإدارة والحماية هو المشروع الأنسب؛ إلا أنها لم تكن إلى الآن نموذجاً جاذباً للسوريين في بقية المناطق لأسباب موضوعية وذاتية".

واضاف مختتماً "علينا أن نعلن للسوريين ككل، أن تجربة الإدارة الذاتية هي تجربة مطروحة على السوريين ليقرئوها أو يعدلوها أو يعملوا بها على بناء على ما هو إيجابي، فما سيقرره السوريون هو النموذج الذي يجب أن تقاتل من أجله الإدارة الذاتية والقوى المعارضة الأخرى".

(ز س/د)

ANHA