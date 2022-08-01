أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 26 من شهر تموز/ يوليو المنصرم اعتقالها خلية جواسيس مكونة من ثلاثة عملاء، كانوا سبباً في استشهاد كل من القيادية سوسن بيرهات، والقيادي، وعكيد كركي لكي، والمقاتلين سيف الله أحمد، وروبار حسكة، وذلك من خلال استهداف مركز العلاقات العامة لمجلس تل تمر العسكري والقيادي ريناس روج على طريق قامشلو حسكة في الـ 19 من شهر آب/ أغسطس عام 2021.

ومع ازدياد نشاط خلايا داعش والخلايا التابعة بشكل مباشر للاستخبارات التركية الـ"ميت"، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الأحد، اعتقالها لـ 36 شخصاً يعملون بشكل مباشر مع الاحتلال التركي، وكانوا سبباً في استشهاد قياديين ومقاتلين ضمن صفوفها، في أماكن ومناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، وذلك ضمن حملة "القسم" وسط تأكيدها على الاستمرار بالحملة وملاحقة جميع العملاء.

وكالتنا التقت منال محمد علي، زوجة الشهيد سيف الله أحمد الذي استشهد في الـ19 من آب/ أغسطس العام الفائت في استهداف للاحتلال التركي لمركز العلاقات العامة لمجلس تل تمر العسكري؛ لتسليط الضوء على موقفها من الحملة التي أطلقتها قسد ضد العملاء بشكل عام، وموقفها من إلقاء القبض على الجواسيس الذين كانوا سبباً في استشهاد زوجها برفقة قادته سوسن وعكيد، ورفيق سلاحه روبار.

قالت منال محمد علي: "كان زوجي يوم 19 آب اليوم الذي استشهد فيه موجوداً في المنزل في ساعات الظهيرة، طلبت منه جلب بعض المستلزمات، قال حينها إنه سيجلبها صباح يوم غد، وبعد البقاء ساعة في المنزل توجه إلى مركز العلاقات، لأداء واجبه، وقرابة الساعة الخامسة عصراً، سمعنا صوت تفجير في المدينة، حينها بدأت الاتصال به والاستفسار عنه، أخبروني حينها أنه توجه إلى المشفى برفقة المصابين، لكنني صدمت عندما سمعت أنه استشهد مع رفاقه القيادية سوسن وريناس وعكيد وروبار".

حملة قسد ضد العملاء حملة مباركة

وأضافت "لم نكن نعرف أن سيف الله ورفاقه استشهدوا على أيدي العملاء وميت الاحتلال التركي، منذ قرابة الأربعة أشهر عرفنا ذلك"، شاكرة من خلال حديثها قوات سوريا الديمقراطية لما بذلته من أجل الوصول إلى العملاء الذين كانوا سبباً في استشهاد زوجها ورفاقه، وأكدت، أن "الحملة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة الجواسيس والعملاء خطوة مباركة وجيدة".

مطلبنا إعدام الخونة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه

مخاطبةً قوات سوريا الديمقراطية بالقول "مطلبنا إعدام هؤلاء الخونة عند الدوار الكبير وسط مدينة تل تمر، ليكونوا عبرة للجميع، وليرى العالم أجمع ذلك الألم الذي سببوه لنا".

كيف للمرء أن يخون وطنه وشعبه من أجل المال؟

وعبّرت منال عن استنكارها للمتواطئين مع دولة الاحتلال التركي، قائلةً: "عندما عرفت أن الخونة من أبناء هذه المنطقة صدمت كثيراً، متسائلة "كيف يستطيع هؤلاء بيع وطنهم وأبناء وطنهم من أجل المال، وما الفائدة من تلك الأموال التي لا تنفعهم الآن".

على الجميع مساندة قسد للنيل من جميع العملاء

وتوجهت في نهاية حديثها برسالة إلى شعب المنطقة قائلة: "على شعب المنطقة الاتحاد والوقوف صفاً واحداً ومساندة قوات سوريا الديمقراطية في حملتها لملاحقة كل من تسول له نفسه في بيع وطنه للأعداء ومحاسبتهم".

(ف)

ANHA