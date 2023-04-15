زوجة الشهيد باران تعاهد بالسير على خطاه

شيّع المئات من أهالي مدينة قامشلو وقراها، اليوم، جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب محمد ساري، (باران نصيبين) الذي استشهد بتاريخ الـ 14 من شهر نيسان، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة على طريق الحزام في مدينة قامشلو بالقرب من بوابة نصيبين الحدودية.

وشارك في المراسم عائلة الشهيد ورفاقه، إلى جانب حشد من الأهالي، وأعضاء وعضوات مجالس مقاطعة قامشلو، وحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وممثلون/ات عن مؤسسات الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والأمنية.

حمل المشيعون جثمان الشهيد باران من أمام مجلس عوائل الشهداء، وتوجهوا إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، مرددين "الشهداء خالدون".

لبّى نداء أبناء روج آفا

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء قامشلو، شمسي خان كلو كلمة، عزت خلالها عائلة الشهيد بارن، وأشادت بدوره في ثورة شمال وشرق سوريا، وقالت:" كان مثالاً للمقاومة والنضال والكفاح، وروحه الوطنية جلبته لمناطق روج آفا للدفاع عن الأهالي".

وتابعت "ناضل وشارك في كافة المعارك والحملات في شمال وشرق سوريا"، ونوهت أن الشهيد باران كان صديق ولدها الشهيد محي الدين، وأضافت عن الشهيدين "آمنا بأن النصر سيكون حليفهما وأن ثورة شمال وشرق سوريا ستنتصر بكل تأكيد عبر سواعد أبنائها وبناتها.

وشددت في ختام حديثها على ضرورة تصعيد النضال، "راية الشهداء ستظل مرفوعة وأحلامهم ستتحقق رغم جميع هجمات العدو".

بدوره، لفت عضو مجلس قامشلو العسكري، نذير صوفي، إلى دور الشهيد باران خلال الحملات العسكرية والقضاء على مرتزقة داعش، ونوه "في تاريخ كردستان قدم الكثير من الأبطال دماءهم فداءً للوطن لتحرير أراضيهم، واليوم باران ينضم لقافلة الشهداء بدوره أيضاً ليسطر التاريخ بدمائه".

وأضاف: "الشهيد باران لبّى نداء أبناء روج آفا، وجاء من باكور وحارب مرتزقة جبهة النصرة، وصولاً إلى مرتزقة داعش، لم يبخل في تقديم الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن".

تخللت المراسم الاستماع لتسجيل صوتي للشهيد باران وغنائه أغنية ثورية.

وبعد قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو رفين شيخموس، وثيقة الشهيد باران، وسلمتها لزوجته، يسرى يوسف التي أكدت بدورها أن استهداف الشهيد باران لن تثنيهم عن النضال والمقاومة بل ستزيدهم إصراراً على التمسك بدرب الشهيد حتى تحقيق أحلامه في الحرية.

وقالت: "ليعلم العدو جيداً أن استهداف باران سبب أساسي لانضمام المئات إلى صفوف النضال، وبدوري سأربي أبنائي الثلاثة على قيم ونضال الشهيد باران"، وشددت في ختام حديثها "دم باران لن يذهب هدراً، وأنه لن يموت وسيبقى حياً ما حيينا".

ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان، وسط ترديد "الشهداء خالدون".

يشار إلى أن مراسم العزاء ستقام غداً أمام منزل الشهيد باران الواقع في الحي الغربي لمدينة قامشلو، بالقرب من مدرسة صالح عبدي، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

(آ)

ANHA