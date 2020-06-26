زوجات وأمهات الشهداء في إقليم عفرين ينددن بمجزرة حلنج

ونظمت مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين وقفة احتجاجية

نظمت مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين وزوجات وأمهات الشهداء وقفة احتجاجية للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في قرية حلنج في مدينة كوباني.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مزار الشهداء في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، العشرات من زوجات وأمهات الشهداء، حاملين صور الشهداء، واعلام مجلس عوائل الشهداء ويافطات كتب عليها "القاتل اردوغان، لا لقتل النساء، لا للصمت الدولي، لا للاحتلال التركي، لا للإرهابي التركي الفاشي، بروح مقاومة أمهات الشهداء وسندحر الفاشية التركية".

وبعد الوقوف دقيقة صمت قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء هيفين رشيد بياناً جاء فيه: "ان الدولة التركية المحتلة مارست سياساتها القذرة في سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا ضد الشعب الكردي والمرأة الكردية".

البيان استنكر الجريمة التي ارتكبها الاحتلال التركي في قرية حلنج في مقاطعة كوباني بحق النساء، وأضاف "أرادت الدولة التركية مرة ثانية استهداف المرأة وهذا يشير الى أن المرأة أصبحت صاحبة إرادة وهوية وقرار ورأي في شمال وشرق سوريا ".

البيان حمل كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي. كما ناشد المنظمات النسائية العالمية بالوقوف إلى جانب المرأة الكردية في شمال وشرق سوريا وإيصال صوتها الى المحافل الدولية".

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء وفاء حسين كلمة باسم زوجات شهداء مقاطعة شهباء قالت فيها " باسم جميع زوجات الشهداء في الشهباء وعفرين ننحني اجلالاً وإكباراً لأرواح الشهيدات فاطمة وزهرة وهبون ونعاهد على السير على خطاهم من اجل الحرية والمقاومة ".

(ل ش، م ح/ك)

ANHA