ظريف: طهران لن تتراجع عن النووي قبل رفع العقوبات الأميركية

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن "هذا الطلب غير عملي ولن يحدث"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن في وقت سابق، في تصعيد نووي جديد، عن نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في منشأة نطنز في غضون أقل من 3 أشهر.

وأكد كمالوندي في مؤتمر صحافي أمس الخميس، على هامش زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى منشأة فوردو للتخصيب أنه "إذا لم يتم رفع العقوبات سنطبق انسحاب البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب، إذا تم إقراره من قبل البرلمان والحكومة ".

وتابع: "قدرتنا النووية لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة، حيث الآن هناك 17 كيلوغرامًا من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة".

من جهته، قال قاليباف: "عندما لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، فإن إيران ليس عليها أي واجب، في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن "ليس علينا أي واجب عندما لا يلتزمون بالاتفاق"، دون أن يشير إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي.

وأكد أنه بمجرد وفائهم بالتزاماتهم، أي رفع جميع العقوبات ورفع المشاكل المصرفية والنفطية والتجارية، قائلًا يمكننا العودة إلى التزاماتنا من خلال تقديم التقارير إلى البرلمان مرة أخرى بموجب المادتين 36 و37 من الاتفاق حينها.

وتابع: "لقد تقدمنا جدًّا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ الذي كان من المفترض أن يكون 120 كيلوغرامًا سنويًّا، وخصبنا 17 كيلوغرامًا في غضون شهر".

والجدير بالذكر، أن الاقتصاد الإيراني يعاني منذ أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، ودعا إلى اتفاق أوسع مع إيران يشمل بالإضافة إلى تعديل الاتفاق النووي، تدخلات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي.

(د أ)