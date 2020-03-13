ظريف لمجلس الأمن: كورونا يدمر إيران

ونشر ظريف، نص الرسالة التي بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ونشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أحث الهيئة الدولية والدول الأعضاء، بضرورة تجاهل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية على بلدي".

وتابع بقوله "الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في تلك العقوبات غير الإنسانية على الشعب الإيراني".

واستمر ظريف قائلا "فيروس كورونا يدمر إيران... يجب أن ندرك أن هذا الفيروس لا يميز أحدا".

واستدرك وزير الخارجية الإيراني قائلا "لمحاربة تلك الفيروسات، ينبغي فقط أن نركز على محاربة تلك الفيروسات لا محاربة البشر".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في تصريحات سابقة ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514.

المصدر: وكالات