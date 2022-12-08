زركان..المؤسسات الخدمية والقرى التي قصفها جيش الاحتلال التركي خلال أسبوع

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماتهم على شمال وشرق سوريا، حيث تشهد ناحية زركان الواقعة في الجهة الغربية لمقاطعة الحسكة، قصفاً مدفعياً بشكل يومي.

في هذا الصدد، أعد مراسلنا في المنطقة تقريراً حول ما شهدته الناحية خلال ستة أيام.

استهدف الاحتلال التركي خلال الأسبوع الفائت مركز الناحية ومبنى قوى الأمن الداخلي وبلدية الشعب، كما استهدف قرى أم حرملة ودادا عبدال والبوبي، والأسدية وصالة جوان للأفراح في الريف الشمالي للناحية.

وفي الجهة الجنوبية استهدف الاحتلال التركي قرى الربيعات وتل الورد ومحطة محروقات الشرق بالمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى مخبز قرية الربيعات وهو الوحيد الذي يؤمن الخبز لأهالي تلك المنطقة.

كما طال قصف الاحتلال التركي في الجهة الشرقية للناحية قريتي شور غربي وأم الدبس.

وتسبب قصف الاحتلال التركي بأضرار كبيرة في ممتلكات الأهالي في المناطق المذكورة.

وحسب ما أكده مصدر عسكري لوكالتنا فإن الاحتلال التركي استهدف ناحية زركان وقراها بأكثر من 87 قذيفة بين مدفعية ودبابة، بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشة.

(ف)

ANHA