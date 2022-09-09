زركان.. الأهالي يصرون على المقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها

تتصاعد مقاومة أهالي ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي وقصفها الكثيف على الناحية بشكل شبه يومي.

وصعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، منذ احتلالهم لمنطقتي سري كانيه وكري سبي في تشرين الأول 2019، قصفهم على عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، ومنها ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة.

ورصدت وكالتنا آراء عدد من المواطنين، عن التهديدات والقصف المستمر لدولة الاحتلال التركي على الناحية.

رأى المواطن محمد علي الحميد من أهالي ناحية زركان، في القصف المستمر لدولة الاحتلال التركي، على ناحية زركان وقراها وصولاً إلى ناحية تل تمر، "محاولة لترويع الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم".

واتفق معه المواطن راضي محمد في أن هدف دولة الاحتلال التركي هو إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، وقال "تريد تركيا تهجيرنا من أرضنا، لكن لن يتحقق حلمها في ذلك، لن نخرج من منازلنا وأرضنا".

وانتقد محمد "القوات الضامنة" لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، وقال: "الضامنان الروسي والأميركي، ليس لهما أي فائدة لشمال وشرق سوريا، وجودهما وعدمه واحد، فقط يتجولان بآلياتهما في مناطقنا، ولا يوقفان جرائم تركيا بحقنا".

ويتمسك أهالي الناحية بأرضهم ويرفضون مغادرتها، على الرغم من الدمار والخراب الذي يخلفه القصف التركي الذي يطال ممتلكات المواطنين والمراكز الخدمية في الناحية، ناهيك سقوط العشرات من أهالي الناحية بين شهيد وجريح حتى الآن.

من جانبها أكدت المواطنة هلالة إبراهيم على التشبث بالأرض، وقالت "إلى أين سنخرج وإلى أين سنلجأ، هذه منازلنا، لن نخرج منها مهما حصل".

أما المواطنة عويشة محمود الحسين من أهالي قرية عرب خان التابعة لناحية زركان، أعربت عن رفضها ترك منزلها عرضة للاحتلال، وقالت "المحتل لا يخاف الله، يهدم منازلنا، ويقتل الرجال والنساء، وحتى الأطفال، هذه أرضنا ولن نتركها".

وتتبع ناحية زركان لمقاطعة الحسكة، وتبعد 30 كم عن مدينة سري كانيه المحتلة و20 كم عن ناحية تل تمر، كما تبعد 70 كم عن مدينة الدرباسية وللناحية زركان 72 قرية، ويقطن فيها أكثر من 23 ألف نسمة، ويعيش فيها المكون الكردي والعربي والسرياني والأرمني والآشوري منظمين ضمن 42 كوميناً ومجلساً.

(أم)

ANHA