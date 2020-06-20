زراعة عين عيسى تكشف نوع دعمها للموسم الصيفي ونسبته المئوية

وجهزت المديرية جداول بناءً على نتائج الكشوفات التي قام بها أعضاؤها لإحصاء مساحات المزارعين للموسم الصيفي في أرياف الناحية " قطن، ذرة، بطيخ" تمهيداً لدعمهم.

وقال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد والزراعة محمد عدنان والذي بيّن لنا أن دعمهم سيستهدف المحاصيل الصيفية بنسبة 25 بالمئة للمساحة الكلية لكل مزارع، وأضاف "إذا كان المزارع يملك مساحة أرض مقدارها 40 دونم سيتم دعم 10 دونم من هذه المساحة".

ويتوزع الدعم بحسب خطط لجان الاقتصاد والزراعة في مناطق الإدارة الذاتية بناءً على المساحة الكلية لرخصة كل مزارع كما يلي: "50 بالمئة للموسم الشتوي (قمح، شعير)، 25 بالمئة بقوليات، 25 بالمئة للموسم الصيفي( قطن، ذرة، بطيخ).

وعن نوع الدعم الذي سيتم تقديمه قال محمد عدنان: "سيتم دعم المزارعين بمادة السماد والمحروقات لمن تُروى أرضه على بئر ارتوازي أو على نهر الجلاب".

وبحسب التعميم الذي أصدرته اللجنة، فإن الدعم سيكون بالنسبة للمحروقات حسب نوع المحرك الذي تُروى منه الأرض، فإذا كان نوع المحرك "سكانيا شطح" يدعم المزارع بـ 1800 لتر مازوت للهكتار الواحد، في حال كان محصوله قطن، و 1600 لتر مازوت إذا كان محصوله ذرة أو بطيخ أحمر.

فيما يتم توزيع السماد على المزارعين من كافة مصارف الإدارة الذاتية بالسعر المدعوم 350 دولار أمريكي، والذي يتعدى سعره في السوق السوداء الـ 430 دولار أمريكي.

هذا ويبلغ عدد رخص الآبار الارتوازية المسجلة في مديرية الزراعة بناحية عين عيسى 225 رخصة، وإجمالي مساحة الأرض الزراعية التي ترويها هي 32284 دونم.

فيما سجلت 200 رخصة للمزارعين الذين يروون محاصيلهم على نهر الجلاب ، بمساحة إجمالية تقدر بـ 44436 دونم.

وتجدر الإشارة إلى أن 15 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في بلدة الهيشة، ومساحات زراعية واسعة من قرى خنيزات يعتمد مزارعوها في سقايتها على نهر الجلاب باستخدام محركات الديزل.

(ج)

ANHA