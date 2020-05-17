زراعة أشجار وإيقاد الشموع في مزارات الشهداء بمقاطعة الشهباء

ويصادف عيد الشهداء يوم غد الأحد ويحييه الأهالي كل عام في الـ 18 من أيار.

وزرعت الأشجار في مزار شهداء مجزرة تل رفعت وهي مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال التركي في كانون الأول عام 2019 عندما قصف تجمعاً لطلبة المرحلة الابتدائية في مدينة تل رفعت بمقاطعة الشهباء وأسفرت عن استشهاد 10 مدنيين بينهم 8 أطفال.

كما زرعت الأشجار في مزار شهداء مجزرة آقيبة وفي تلك المجزرة استشهد 3 أفراد من عائلة واحدة ولم تتمكن فرق الاسعاف من الوصول إلى المبنى المدمر جراء القصف التركي على قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وبقي الشهداء الـ 3 تحت انقاض المنزل المدمر طيلة ساعات الليل ما أدى إلى استشهادهم في مطلع عام 2020.

وفي ذات السياق، أوقد مجلس عوائل الشهداء الشموع على أضرحة الشهداء في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص ومزار شهداء مجزرة تل رفعت ومجزرة آقيبة.

(كروب/م)

ANHA