زراعة الخضروات البعلية سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تزرع الخضروات البعلية كالبندورة، والخيار، والكوسا، والباذنجان والبطيخ في الريف الجنوبي لمدينة كوباني، في قرى كقرية ديبرك، وشيخ جوبان، ومخاراج، والتي تعد البيئة الملائمة؛ لرطوبة التربة فيها.

ويعتبر فصل الصيف لهذا العام، فرصة للمزارعين في الريف الجنوبي؛ لزراعة الخضروات البعلية نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وازدياد نسبة رطوبة الأرض، التي تراجعت في الأعوام الأخيرة لقلة هطول الأمطار.

وقبل البدء بزراعة الخضروات يقوم المزارعون بحراثة الأرض عدّة مرات في فصل الشتاء، لتخزّن الأرض كميات كبيرة من الرطوبة، والقضاء على الحشائش التي تمتص الرطوبة، ويبدأ المزارعون زراعتها في شهر أيار.

المزارع عثمان محمد من قرية ديبرك جنوب مدينة كوباني، زرع أكثر من هكتار ونصف من الأرض بالخضار البعلية بين أشجار الفستق، وقال لوكالتنا: "كمية الرطوبة عالية جداً هذا العام لذا قام أغلب الأهالي في القرى التي تقع في منطقتنا بزراعة الخضروات البعلية، التي تعود بالمنفعة الكبيرة علينا، وأهمها تأمين مؤنة الشتاء".

وأضاف عثمان محمد: "تعتبر هذه الخضروات مصدر رزقنا الأساسي، فالآبار في منطقتنا شبه جافة، ورطوبة التربة هذا العام ساعدت في نجاح زراعتها التي تعتبر بديلاً للمروية".

وأشار عثمان محمد إلى أنه: "في الأعوام الأخيرة، تراجعت زراعة الخضروات البعلية؛ لنقص كميات هطول الأمطار وجفاف التربة، ولكن هذا العام كان عاماً مميزاً وشجعت الأمطار الغزيرة الأهالي على العودة لزراعتها، فقديماً كنا نخصص مساحات خاصة لهذه الخضروات، لكن الآن اختلف الأمر، حيث تقتصر الزراعة بين الأشجار فقط".

(ن ك/د)

ANHA