زراعة البصل في الشهباء تخفف آثار الحصار الحكومي

وتُقدر مساحة الأراضي المزروعة بمحصول البصل في مقاطعة الشهباء بأكثر من 800 هكتار نظراً للظروف المناخية المناسبة والتربة الخصبة الملائمة لزراعة البصل.

وتنتشر زراعة محصول البصل في الشهباء في قرية شيخ عيس، تل رفعت، كفر نايا، كفر ناصح، أحرص، تل قراح، أم الحوش وفافين.

ويوجد نوعان من محصول البصل الذي يُزرع في الشهباء وهو البصل الشتوي ويُعرف بالبصل الفرنسي والبصل اللبني أو التفاحي.

ويُزرع البصل الشتوي في شهر كانون الثاني وفترة جنيه تكون في شهر آب، ويزرع البصل اللبني في شهر أيلول ويتم جنيه في شهر أيار أو حزيران حسب عوامل المناخ.

وكان هذا العام أسوأ من الأعوام المنصرمة حيث انحسرت مساحة الأراضي المزروعة في هذا العام بالبصل الشتوي إلى 500 هكتار، حيث كانت مساحة زراعته في السابق أي قبل بدء الأزمة السورية تصل إلى أكثر من 800 هكتار.

بالرغم من ذلك يحقق هذا الإنتاج الاكتفاء الذاتي في أسواق مقاطعة الشهباء بالإضافة إلى تصديره إلى المدن السورية أو خارج سوريا.

ونتيجة عوامل الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء منذ أكثر من أربع سنوات أثّر ذلك على الإنتاج الزراعي في مقاطعة الشهباء.

ويؤثر هذا الحصار على أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة ومادة المازوت التي تستخدم في تشغيل محركات ومولدات ضخ المياه للري، حيث يصل سعر البرميل الواحد إلى حوالي 1 مليون ليرة سورية.

ووصلت في هذا العام تكاليف زراعة الدونم الواحد من محصول البصل إلى 1 مليون و500 ل.س وهذا انعكس سلباً على أرباح المزارعين من المحصول.

وقد انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول البصل بنسبة 25 – 30%، نظراً للتكاليف الباهظة التي خلقها حصار حكومة دمشق.

أما في الأسواق فتصل أسعار المبيعات من محصول البصل إلى ما بين 800 – 900 ليرة للكيلو وهذا السعر يكون جيداً إن كان الإنتاج ناجحاً.

الرئيس المشترك لقسم الشؤون الزراعية في هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم عفرين، باسم عثمان قال لوكالتنا "يعتبر محصول البصل من المحاصيل الأساسية في المنطقة، وكانت تكلفة زراعة البصل كبيرة ضمن ظروف الحصار الذي تعاني منه المنطقة".

وقال " مادة المازوت هي أكثر العوائق التي تؤثر على زراعة البصل حيث يتجاوز سعر البرميل الواحد 1 مليون".

(سـ)

ANHA