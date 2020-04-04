زراعة الأشجار في مزار الشهداء المدنيين والحدائق العامة احتفاءً بميلاد القائد

قامشلو

يصادف يوم الـ 4 من نيسان ميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي وُلد في عام 1949 في قرية أمارا (أومرلي) في ناحية خلفتي التابعة لمدينة روها (أورفا).

وبهذه المناسبة زرعت لجنة البلديات وحماية البيئة بالتعاون مع مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار 300 شجرة زينة في مزار الشهداء المدنيين (ليلى طاهر) في مدينة قامشلو، والمرافق العامة.

تربة سبيه

وفي نفس السياق زرع مكتب البيئة في ناحية تربه سبيه بالتعاون مع مكتب المرأة 460 شجرة في 3 حدائق في ناحية تربه سبيه، وهي حديقة الشهيدة ذكية وحديقة الشهيدة نودا وحديقة القائد أوجلان.

(كروب/أ ب)

ANHA