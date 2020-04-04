زراعة الأشجار في ديرك بالتّزامن مع ميلاد القائد أوجلان

وتوجّهت عدد من عضوات مؤتمر ستار إلى حديقة حي الشّهيد خبات ديرك، للمشاركة في فعالية زراعة الأشجار بالتّزامن مع الذّكرى السّنويّة لميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وتخللت الفعالية قراءة بيان بهذه المناسبة قُرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بديرك وصفة مراد.

وجاء في البيان: "نبارك للعالم والشّعوب التّوّاقة للحرّية ميلاد القائد عبد الله أوجلان، كما نبارك هذا اليوم العظيم على وحدات حماية المرأة، حيثُ يصادف اليوم تأسيس وحدات حماية المرأة والّتي دافعت عن حرّية الشّعوب في شمال وشرق سوريا".

ومن ثمّ زرع المشاركون عدداً من الأشجار المثمرة وأشجار الزّينة في الحديقة.

(كروب/ك)

ANHA