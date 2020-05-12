زراعة 4200 شجرة في ناحية تربه سبيه

يواصل المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومجلس شبيبة الحزب، فعاليّات حملة "جمالنا من جمال مدينتنا"، التي أطلقت بداية شهر أيار، بالتعاون مع بلدية الشعب في إقليم الجزيرة. اليوم قام المجلس بزراعة الأشجار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

ويهدف المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD من حملته "جمالنا من جمال مدينتنا" لإضفاء جمالية على مدن إقليم الجزيرة، وتحسين واقع الطبيعة لزيادة نسبة الأوكسجين وتنقية الهواء.

حيث تمّ زراعة 4200 شجرة ضمن المنصف العام للشارع السياحي في ناحية تربه سبيه، والمرافق العامة.

الرئيسة المشتركة لناحية تربه سبيه سعاد الحسين أشارت إلى الحملة ستساهم في زيادة الرقعة الخضراء ضمن الناحية، والقضاء على التلوّث الصادر من الحراقات البدائية المنتشرة في محيط الناحية.

(ر ر/ أ ب)

ANHA