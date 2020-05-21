زلزال بقوة 6.2 يضرب وسط البحر المتوسط

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على مسافة 240 كلم تقريباً جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم, وشهدت المنطقة هزات أرضية في الآونة الأخيرة أثارت مخاوف الباحثين.

وسجلت إيران، هزة أرضية في 7 أيار الجاري, بقوة 5.1 أدت إلى مقتل وجرح عدة أشخاص في بلدة دماوند في محافظة طهران، ولاحقاً تم تسجيل مئة هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب البلدة المذكورة.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية خلال الفترة القادمة.

كما وأعلن العراق الأحد الماضي تسجيل هزة ضربت محافظة السليمانية في جنوب كردستان، بلغت شدتها 3.7 درجة.

وسجل مركز رصد الزلازل السوري عشرات الهزات الخفيفة وارتدادات أرضية عدة، خلال الشهرين الأخيرين لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وهذا الشهر أيضاً شعر المواطنون في مصر بهزات أرضية خفيفة وكان مصدرها زلزال في جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر.

وبداية الشهر ضرب زلزال بقوة 6.5 جزيرة كريت اليونانية كان مركزه في عمق البحر.

(ر ح)