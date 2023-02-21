زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب أجزاء من إيران العالم والشرق الأوسط 21 شباط 2023, الثلاثاء - 11:31 2023-02-21T11:31:00 أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس في إيران. (م) إقرأ أيضاً صحف عالمية.. صراع أميركي صيني غير مباشر في أوكرانيا قام الرئيس الأميركي بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الإ... صحف عربية.. الأسد ينهي زيارة قصيرة إلى مسقط وتركيا تعزز وجودها في مصر عبر الاستثمار أنهى بشار الأسد، أمس، زيارة إلى سلطنة عمان هي الثا... في زيارة مفاجئة.. جو بايدن في كييف أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن زيارة غير معلنة إلى...