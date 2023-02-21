زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب أجزاء من إيران

العالم والشرق الأوسط 2023-02-21T11:31:00

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس في إيران.

(م)

 


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