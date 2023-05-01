ظلام حالك في الشيخ مقصود والأشرفية في حلب نتيجة الحصار الحكومي

حلَّ ظلامٌ دامس على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعد التقنين الأخير في الكهرباء واقتصار عمل المولدات المغذية للحيين بالتيار الكهربائي على ساعتين يومياً، نتيجة نفاد منسوب احتياطي وقود المولدات، مع استمرار حصار ومنع حكومة دمشق دخول المحروقات إلى الحيين.

نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضها حكومة دمشق على المنطقة، أعلنت بلدية الشعب في تعميم أصدرته، يوم أمس، "تقليص عمل مولدات الكهرباء (الاشتراك الأسبوعي)، إلى ساعتين فقط خلال 24 ساعة بدلاً من خمس ساعات".

ورصدت وكالتنا في ساعات المساء ضمن شوارع حيي الشيخ مقصود والأشرفية، دخول الحيين في ظلام حالك، ولجوء الأهالي إلى أساليب بدائية للإنارة، كإشعال الشموع أو إيقاد القناديل، وإلى استخدام الكشّاف الذي يعمل على البطاريات، لإنارة طريقهم أثناء تجولهم في الشوارع.

(ف)

ANHA