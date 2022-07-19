زلال جكر: ثورة 19 تموز هي ثورة ولادة الحرية والخلاص من الظلم والاستبداد

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر في احتفالية أقيمت في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء أشارت فيها إلى أن ثورة 19 تموز هي يوم ولادة الحرية والخلاص من الاستبداد.

واستهلت زلال كلمتها بالتطرق إلى الاجتماع الذي تعقده روسيا وإيران وتركيا في طهران واعتبرته اجتماعاً يستهدف الشعب الكردي: "إن الأعداء الآن يعقدون اجتماعاً في طهران وسيجمعون على قرار إبادة الشعب الكردي، ولذلك مهما حاول الأعداء قتلنا وإبادتنا يجب علينا أن نظهر لهم جانبنا المقاوم الفذ".

وتطرقت زلال إلى أنهم متسلحون بفكر قائد الشعوب عبد الله أوجلان في الوقوف في وجه العدو: "العدو يكرر منذ فترة وعلى أبواقه الإعلامية بأنه سيهاجمنا وسيجعلنا تحت حكمه كما فعل منذ قرن، ولكن هذه المرة نحن لا نغفل عما يحدث حولنا، هذه المرة نحن متسلحون بفكر وفلسفة القائد آبو تلك الفلسفة التي تمدُّنا بالإرادة، ولهذا نحن موجودون في الميدان ومن يريد أن يأتي ليأتِ.

وبيّنت زلال أن نجاح الثورة يعني نجاح مشروع الأمة الديمقراطية: "إن نجاح ثورة روج آفا يعني نجاح مشروع الأمة الديمقراطية، ولذا يجب أن نناضل من أجل حماية مكتسباتنا ونعمل على تحرير القائد آبو من سجن إيمرالي.

وأضافت زلال أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الخلاص من المحتل التركي: "القرن الحادي والعشرين سيكون قرن التخلص من الفاشية التركية، سنحرر جميع أراضينا من الاحتلال التركي، وهذا الشيء يعتمد على مدى قوة إرادتنا وتحلينا بالصبر والإصرار في العمل الجاد، وعلى هذا الأساس نكسب حريتنا التي نبحث عنها".

وأكدت زلال بأن مواجهة تركيا هي خيارهم في حال هاجمت: "مهما حاول العدو ارتكاب المجازر والقتل بحقنا يجب أن نظهر مدى قوتنا وقدرتنا على النضال ضده، ولهذا كما قاومتم في عفرين وما زلتم تقاومون هنا في الشهباء يجب أن تقفوا في وجه تركيا إن هاجمت مدينة تل رفعت أو أي منطقة أخرى وتظهروا تلك القوة لننتصر ولتمنعوا العدو من التوغل أكثر في أراضينا.

وأشارت زلال إلى أن ثورة روج آفا هي ثورة اكتساب الحرية: "هذا اليوم هو يوم ولادة الحرية والخلاص من الظلم والاستبداد والعدو".

ANHA