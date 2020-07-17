زلال جكر: ثورة 19 تموز بداية ولادة للشعب في شمال وشرق سوريا

عقد اتحاد المقاولين في إقليم الجزيرة- فرع قامشلو، اليوم، اجتماعه السنوي، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال العام المنصرم، بمشاركة أعضاء نقابة المقاولين - فرع قامشلو، والرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM زلال جكر.

وعُلقت في صالة الاجتماع صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام رموز ثورة روج آفا، ولافتات كتب عليها "المقاولون هم أساس النهضة العمرانية في هذا البلد"، و "فن العمارة هي التي تنعكس عليه ثقافات الشعوب ونهضتها وتطورها".

وباركت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM زلال جكر، خلال الاجتماع، حلول الذكرى السنوية الـ 8 لثورة روج آفا 19تموزعلى جميع الحاضرين، وعلى الشعب الكردي وجميع المكونات في شمال وشرق سوريا، وقالت: "إن ثورة 19 تموز هي بمثابة ولادة جديدة للشعب في روج آفا وشمال وشرق سوريا، حيث حصل الشعب من خلالها على حقوقه وهويته التي سُلبت منه من قِبل الأنظمة المضطهدة والرأسمالية".

وأشارت زلال جكر إلى الوضع الراهن، وما تمر به المنطقة من منعطفات تاريخية، وقالت: "تركيا مستمرة بسياساتها القمعية بحق شعب المنطقة ومؤخرًا استهدفت الطائرة التركية المُسيّرة مساء أمس الخميس، نقطة مدنية في ناحية الدرباسية، وجميعنا مدركون ما السبب وراء ذلك، وما تحاول تركيا فعله في المنطقة".

ولفتت زلال جكر إلى التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط، وقالت: "ما يتم على أرض الواقع من افتعال الدول الرأسمالية هي حرب عالمية ثالثة، وإنهاك للاقتصاد العالمي لبعض الدول الأخرى على حساب رفع اقتصادها، وإغراق الأسواق المنهكة اقتصاديًّا ببضائعها".

ومن ثم تمت قراءة التقرير السنوي لاتحاد المقاولين - فرع قامشلو وما تم إنجازه خلال العام المنصرم، من قبل سليمان خليل، وأُثني على تبرع بعض المقاولين بمبالغ مالية لبعض المؤسسات في المنطقة، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التي يواجهها المقاولون كارتفاع أسعار الإسمنت والحديد المستخدم في أعمال البناء.

وكشف الاتحاد عن انتساب 35 مقاولًا إلى اتحاد المقاولين، العام الفائت، و19 شركة، وبذلك بلغ عدد المقاولين في نقابة قامشلو 202عضوًا.

ومن المقرر أن يتم انتخاب إدارة مشتركة لاتحاد المقاولين- فرع قامشلو في ختام الاجتماع.

(ي م- س ع/أ ب)

ANHA