زلال جكر: حملة ’حان وقت الحرية‘ مهمة للكرد في القرن الحادي والعشرين

استقبلت حملة ’كفى للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية‘ بفعاليات كبيرة في أجزاء كردستان الأربعة وأماكن أخرى من العالم .

أصدرت الهيئة القيادية في منظومة المجتمع الديمقراطي في الذكرى السنوية الأربعين للانقلاب العسكري 12 أيلول، بياناً، وأعلنت عن بدء حملة ’كفى للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية‘.

في سياق هذه الحملة، نظمت فعاليات في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، ظهرت مقاومة كبيرة ضد الهجمات الاحتلالية للسلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في باشور كردستان وضد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وشاركت جميع فئات الشعب في باكور كردستان بالاحتجاجات والاجتماعات.

بدأ معتقلو حزب العمال الكردستاني، وحزب حرية المرأة الكردستانية PAJKيوم 27 تشرين الثاني، بالإضراب عن الطعام داخل السجن بغية إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان. وأنهي الإضراب بعد بيان أصدرته لجنة السجون في حزب العمال الكردستاني وPAJK.

كما نظمت فعاليات عدة في باشور ضد هجمات المحتل، وانضم مقاتلو الكريلا بشكل فعال إلى الحملة، وأبدت مقاومة كبيرة ضد هجمات المحتل.

وفي شمال وشرق سوريا، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة كبيرة بدأت من الحسكة وحتى ديرك. كما أسس 300 محام مبادرة محامو القائد آبو. ونظمت الفعاليات في العديد من مدن شمال وشرق سوريا، كما نظمت مسيرة ضخمة في قامشلو بمشاركة آلاف الأهالي.

وفي أوروبا وإلى جانب العلاقات الدبلوماسية الجارية في العديد من المناطق تم فضح جرائم الحرب التي ارتكبتها الدولة التركية. وقد نشرت تصريحات متعلقة بهذا السياق في صحف العديد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا وكندا وأستراليا ودول أمريكا الجنوبية.

’قفزة تاريخية من أجل الشعوب‘

قيّمت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر، لوكالتنا تأثير حملة ’حان وقت الحرية‘ في الشرق الأوسط وشمال وشرق سوريا.

وقالت: "دخلت حملة ’حان وقت الحرية‘ التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني العام الفائت، عامها الثاني. الحملة التي بدأت في أجزاء كردستان الأربعة وأوروبا وحول العالم، واستقطبت الكثير من الاهتمام. وكانت الحملة في الحقيقة خطوة مهمة للكرد في القرن الحادي والعشرين، حيث خطا من خلال هذه الحملة خطوات مهمة سواء من أجل حماية مكتسباته أو من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. وهي خطوة مهمة بالنسبة لاختيار وتطوير نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية للقائد آبو.

وأشارت زلال إلى أن الحملة أثّرت على كل الشرق الأوسط والعالم بأكمله وتابعت "في إطار هذه الحملة تم تنظيم العديد من الكونفرانسات والاجتماعات الموسعة من خلال وسائل الإعلام الرقمية. كما نظمت فعاليات احتجاجية في العديد من دول العالم، وفي شمال وشرق سوريا أسس المحامون مبادرة. وفي إطار هذه الأعمال نظمت فعاليات في مجال الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، كما نظمت مسيرات ضخمة.

’أهالي روج آفا التفوا حول الحملة‘

وأوضحت زلال جكر أن حملة الإضراب عن الطعام التي قام بها المعتقلون في سجون تركيا هي إحدى أكثر الفعاليات تأثيراً في سياق الحملة، وأوضحت أن الشعب الكردي احتضن هذه الخطوة وقالت "نادى الشعب الكردي بمطلبه في كل العالم، من أجل إنهاء العزلة المفروضة على القائد آبو، وبما أن القائد آبو مازال داخل السجن فيجب علينا تكثيف فعالياتنا.

وفي سياق الحملة لعب الشعب دوره في كل ميادين روج آفا وشمال وشرق سوريا ونظم الفعاليات والبيانات لضمان الحرية الجسدية للقائد آبو. كما قمنا في هذه الحملة بتكثيف نضالنا من خلال نهج وفكر وفلسفة القائد آبو. بالإضافة إلى دخول حرب الشعب الثورية ضد الهجمات الاحتلالية إلى أجندة شعب روج آفا".

وقالت زلال جكر" يَعِد شعب روج آفا الذي احتضن حملة ’حان وقت الحرية‘ القائد آبو أنه سيستمر بنضاله حتى تحقيق حريته الجسدية وطرد المحتل من روج آفا ".

وأضافت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر "في هذا السياق يتم تنظيم التدريبات. ومرة أخرى يصبح الشعب أقوى من خلال الفعاليات التي تنظم ضمن إطار الحملة. المسؤولية الكبرى هي توسيع الحملة والتمسك بها والدور الذي لعبته المرأة في إطار الحملة مهم جداً، يجب أن تقوم الحركات النسائية بتنظيم فعاليات أكثر وتحويل الإرادة التي أسستها إلى ممارسة عملية".

(ر)

ANHA