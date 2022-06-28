زلال جكر تؤكد على ضرورة الانتقام للشهيد فرهاد شبلي

واستشهد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي، في 17 حزيران/يونيو الجاري إثر هجوم شنه جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة على منطقة كلار التابعة لمدينة السليمانية في جنوب كردستان.

وحول شخصية الشهيد فرهاد شبلي ونضاله ضمن الثورة الكردستانية وثورة شمال وشرق سوريا، قال عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر "الشهيد فرهاد كافح لأجل حرية شعبه والتضحية من أجله باستمرار".

واستذكرت زلال جكر في شخصية الشهيد فرهاد شبلي، كافة شهداء الثورة، وقالت" عند ذكر اسم فرهاد ديرك، فإننا نذكر النضال والكفاح وحرية المجتمع والتعايش المشترك والعدالة".

كما تحدثت زلال جكر عن البيئة التي كبر فيها الشهيد فرهاد شبلي "ترعرع فرهاد ضمن عائلة وطنية لديها العشرات من المناضلين والشهداء. التفت هذه العائلة الوطنية منذ بدء حركة حرية كردستان في النضال حول الثورة، فرهاد كبر ضمن هذه العائلة وبصغر عمره انضم للثورة بحماس ومعنويات وإرادة ليكون في القيادة".

'إصابة فرهاد لم تكون عائق امام مسيرته النضالية'

زلال جكر اكدت بأن إصابة الشهيد فرهاد في ساقه وبترها لم تكن حاجزاً امام مسيرته النضالية ومواصلة درب رفاقه الشهداء، وأضافت" بكفاحه وإرادته القوية تجاوز إصابته ولعب دوراً مهماً وكبيراً ضمن الثورة".

وفي عام 1997 أصيب المناضل فرهاد شبلي وفقد ساقه على إثرها.

كرس حياته في سبيل ترسيخ الحرية لشعبه

ونوهت جكر إلى أن الشهيد فرهاد شبلي بدون تردد او الرجوع للوراء ناضل بكل بسالة ليكرس حياته في قضية الشعوب شمال وشرق سوريا، وقالت" كان لدى الشهيد فرهاد فكر ورأي في كل أمر وشأن كما أن رفاقه كانوا يستشيرونه في النقاشات لأنه لم يكن يعرف المستحيل ويسير دوما في الطريق الصحيح ويقدم أفضل حل لمشاكل الثورة ولرفاقه المناضلين، وضحى كثيرا في بناء المجتمع وتنظيمه بمعنويات عالية".

وتابعت حديثها بالقول" في مسيرته الأخيرة عيّن الشهيد فرهاد كنائب للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وخلال عمله كان يؤدي دوراً فعالاً في سبيل أن يكون لائقاً بدماء الشهداء وأن يخدم مطالب الشعب وتطوير الحلول المناسبة للمشاكل حيث كان يسعى دوما لحل كافة المشاكل من الناحية العسكرية والايديولوجية او التنظيمية والدبلوماسية فيما كان يبني نفسه على فكر وفلسفة القائد أوجلان".

وأشارت زلال جكر إلى أن الشهيد فرهاد شبلي كان يمثل "المقاتل الحقيقي الذي يفدي نفسه لوطنه وعلى هذا الأساس كان يناضل ويحافظ على القيم المقدسة لثورة روج افا من خلال تنظيمه للمجتمع في الجزيرة وكوباني ومنبج وحلب وكافة المناطق شمال شرق سوريا".

ودعت عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر " كافة شعبنا للنضال ويجب أن نحول حزن الشعب لفقدان الشهيد فرهاد الى قوة وانتقام في وجه العدو لتصعيد المقاومة".

(م)

ANHA