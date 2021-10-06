زلال جكر تدعو لدعم حملة المطالبة بحرية القائد أوجلان

تضامناً مع حملة الهاشتاغ المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والتي ستبدأ في الـ 8 من تشرين الأول دعت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM) ) زلال جكر إلى الانضمام إلى الحملة.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت " من أجل أن نحرر قائدنا من السجن علينا الانضمام بقوة إلى حملة مجلس الإعلام الإلكتروني الكردستاني".

وقالت زلال جكر:" كنساء روج آفا وشمال وشرق سوريا سنشارك في الحملة لضمان الحرية الجسدية للقائد أوجلان والتي ستنفذ بين يومي 8 و10تشرين الأول. في روج آفا أظهرت فلسفة وأيديولوجية القائد آبو إرادة الشعوب في الحياة الجديدة. ولذلك فإن الحرية الجسدية للقائد آبو هي حريتنا. دعوتنا لشعبنا كافة أن يشاركوا في هذه الحملة عن طريق الإعلام الإلكتروني. على المرأة وشعبنا أن يصعدوا نضالهم أكثر في شخص القائد آبو. القرن الحادي والعشرون قرن المرأة الكردية الحرة والنضال. حريتنا مرتبطة بحرية القائد آبو. من أجل تحرير قائدنا من السجن على كل شخص في الشرق الأوسط وأجزاء كردستان الأربعة وأوروبا القيام بمسؤوليته والمشاركة في الحملة ورؤية نفسه مسؤولاً".