زلال جكر خلال اجتماع في كوباني تطالب بتصعيد النضال

وحضر الاجتماع المئات من أهالي مدينة كوباني، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني، وممثلون عن بعض الأحزاب السياسية. وذلك في صالة الفرات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وبعد الترحيب بالحضور والحديث عن أهداف عقد الاجتماع من جانب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى ايتو، ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر، كلمة قالت فيها: "منذ سنوات عدة وثورة روج آفا مستمرة. وكانت هناك الكثير من المؤامرات والمخططات ضد شعبنا، لكن استطعنا إفشال كافة مخططات العدو، ويجب علينا أن نحافظ على المكتسبات التي حققناها".

وأضافت زلال جكر في سياق حديثها قائلة: "هناك من يأمل ويعمل على رفع وتيرة النضال، وهناك من ضَعُفَ أمله في النضال، ويقول بأنه من الصعب أن نكسب في هذه الحرب. وهناك من يعمل مع العدو ويحارب ضد شعبه عن طريق الحرب الخاصة".

وأشادت بالمقاومة البطولية التي سُطِّرت في كوباني بوجه داعش، أواخر عام 2014 ومطلع عام 2015، وكذلك المقاومة بوجه الاحتلال التركي في عفرين وسريه كانية وكري سبي، وأكدت بأن تلك المقاومة ما تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي سياق حديثها عن التحركات السياسية على الساحة السورية، قالت زلال جكر: "اجتماعات جنيف جميعها كانت فاشلة، لأننا نحن هنا ونمثّل سوريا، ويجب أن تعقد الاجتماعات هنا".

وعن موقف حكومة دمشق، قالت بأنه: "كانت هناك مباحثات مع حكومة دمشق، ولكن دون أي نتائج".

وفي الختام طالبت زلال جكر، الشعب في شمال وشرق سوريا، المزيد من النضال والمقاومة أمام كافة العوائق والمشاكل التي تمرُّ بها المنطقة على جميع الأصعدة، والوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية والتعاون معها ومساندتها.

(ج ع/ج)

ANHA