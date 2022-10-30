ظهور بارز لـ مؤلفات القائد عبدالله أوجلان في معرض طبرق الدولي للكتاب بليبيا

ويشارك فى المعرض أكثر من 100 دار نشر ليبية وعربية، من دول مصر والأردن وسوريا والامارات والسعودية.

وشهد المعرض حضوراً كردياً لافتاً مع مشاركة دار نفرتيتي للنشر والدراسات والترجمة في فعاليات المعرض، كونها أول دار نشر مصرية متخصصة في نشر الكتاب الكردي للمفكرين والباحثين والأدباء الكرد.

وقال سيد عبد الفتاح مدير وكالة نفرتيتي للنشر فى تصريحات لوكالتنا إن دار نيفرتيتي تشارك في المعرض بجناح ضم نحو ٧٠ عنواناً من إصداراتها المتنوعة عن القضية الكردية في مختلف مجالات الفكر والثقافة والإبداع.

وبحسب عبد الفتاح فإن كتب وأطروحات القائد عبدالله أوجلان تتصدر عناوين الدار المشاركة في المعرض، إلي جانب عدد كبير من الكتب والمطبوعات الكردية.

وأشار مدير دار نفرتيتي إلي أن الدار تتولى نشر طبعات مصرية من مجلتي الشرق الأوسط الديمقراطي وشرمولا واللتين تصدران من شمال وشرق سوريا، لافتا إلي أن الشرق الأوسط الديمقراطي مجلة فكرية وسياسية تصدر طبعتها المصرية منذ ٧ سنوات عن طريق مركز القاهرة للدراسات الكردية، أما شرمولا فهي مجلة ثقافية تصدر باللغتين العربية والكردية.