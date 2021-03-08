زهرة سمو: بنضالنا سنحقق الحرية لكافة نساء العالم

وانطلقت، صباح اليوم، الاحتفالية في كراج ناحية الدرباسية بمناسبة 8 آذار عيد المرأة العالمي بحضور المئات من نساء وأهالي الناحية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت بعدها باسم مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية، زهرة سمو، وباركت يوم الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي على جميع نساء العالم ومقاتلات وحدات حماية المرأة، وجميع الشهيدات اللواتي استشهدن في سبيل حرية المرأة.

وقالت: "يوم الثامن من آذار يوم مهم جدًّا لجميع نساء العالم، لأنه في مثل هذا اليوم قامت النساء وناضلن وكافحن في سبيل أخذ حقوقهن وتحقيق المساواة.

وبيّنت زهرة في سياق حديثها أن المرأة الكردية أثبتت للعالم أجمع نضالها ومقاومتها، وأصبحت مثالًا يحتذى به بين نساء العالم، وأن المرأة الكردية على مر التاريخ قاومت وقاتلت وأثبتت نفسها على كافة الصعد، وحاربت الذهنية الذكورية.

زهرة سمو نوّهت أيضًا إلى أن المرأة الكردية هي المرأة الأولى عالميًّا التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يعتبر أكبر تنظيم إرهابي، وانتصرت.

واختتمت زهرة سمو كلمتها بالتأكيد على متابعة النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية لكافة نساء العالم.

ثم قرأت فيان درباسية رسالة باسم وحدات حماية المرأة قالت فيها "إلى جميع النساء اللواتي يحاربن ويناضلن من أجل الحرية والسلام، نُبارك لهن هذا اليوم المقدس، بنضال زهرة وهفرين والأم عقيدة وهند وسعدة سنتابع النضال والمقاومة، وسنستمر في الدفاع لتحقيق حرية المرأة التي استشهدت في سبيلها العديد من النساء".

هذا وتستمر الفعالية بإلقاء فرقة زيلان العديد من الأغاني الفلكلورية وسط عقد حلقات من الدبكة.

(كروب/س و)

ANHA