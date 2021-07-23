زعيم المافيا التركية يهدد صويلو: حسابي لم ينتهِ معك ولا مع الذين جعلوك في الوزارة

وواصل رجل المافيا التركي سادات بكر، هجومه على وزير داخلية نظام أروغان، سليمان صويلو المدعوم من حزب الحركة القومي اليمني المتطرف، في سلسلة تغريدات جديدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الافتراضي "تويتر".

وقال بكر في تغريداته الجديدة "سليمان، حسابي لم ينتهِ معك ولا مع أولئك الذين جعلوك في تلك الوزارة حتى تتمكنوا من القيام بتلك الأشياء غير الشريفة، أقسم أن ذلك لم ينتهِ"، بحسب ما تابعته شبكة العين الإخبارية.

وسبق لزعيم المافيا، أن نشر مقاطع فيديو كشف فيها عن عدد من الجرائم والفضائح التي قال إن صويلو قد انخرط فيها.

وأضاف موجهاً هجومه للصحفيين الأتراك الذين يعملون لصالح وزير الداخلية صويلو والحكومة، "بعض الأشخاص غير الشرفاء (...) ويظنون أنفسهم صحفيين، يقولون إنني أبرمت صفقة -أستثني الصحفيين الشرفاء- ولكن هؤلاء لا يقل شرفهم عن رواتبهم".

وأردف قائلاً: "أقول لهؤلاء، إذا كنتُ أبرمتُ صفقة، كنت سأعود إلى تركيا ولن أفتح فمي مجدداً. إنهم يريدون التقليل مني وتهميشي، قد يكون من الممكن قتلي ولكن لا يمكن أبداً تهميشي".

واستطرد بكر "أنا وعائلتي وأقاربي وأطفالي في التهلكة، ولكن ما زالوا يعتقدون أن هذه لعبة!"»، مضيفاً "أصدقائي الأعزاء، ما قلته كان من الممكن أن يسقط ما لا يقل عن 50 حكومة ولكن شرف معظم الصحفيين يعادل رواتبهم".

ومنذ أسابيع تحولت فيديوهات وتغريدات بكر إلى مادة دسمة في الإعلام المحلي والدولي، بعد أن تحدث عن فضائح وملفات لشخصيات مقربة من النظام الحاكم وبشكل أساسي وزير الداخلية سليمان صويلو الذي قال إنه هو من ساعده على الهرب خارج البلاد، وملفات أخرى غير قانونية.