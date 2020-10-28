زعيم المعارضة التركية يرد على أردوغان: الناس جياع ويطالبهم بمقاطعة المنتجات الفرنسية

وقال قلجدار إوغلو في كلمة أمام البرلمان في العاصمة أنقرة، بمقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ماذا يقول السيد؟ لنقاطع البضائع الفرنسية"، ثم أردف: "هل يسمح الوضع الذي يعيشه الناس بشراء البضائع الفرنسية؟ الناس جياع، وأنت تقول لهم فلنقاطع البضائع الفرنسية"، حسب قوله.

وتابع زعيم المعارضة في البرلمان التركي موجها حديثه لأردوغان: "يمكنك مقاطعتها (البضائع)، والطبقة الراقية من المجتمع يمكنها القيام بالأمر نفسه"، وتابع: "وكأن سائق الحافلة سيقول لزوجته: (اشتريت لك عطرا فرنسيا)، عندما يعود إلى منزله في المساء"، حسب قوله.

وأضاق قلجدار أوغلو قائلا: "إذا أرادت الطبقة الراقية في القصر المقاطعة يمكنها ذلك، فهناك طائرات فرنسية يمكنها بيعها (في إشارة إلى طائرات AirBus)"، حسب قوله.

وتطرق زعيم المعارضة التركية إلى حقيبة زوجة أردوغان قائلا: "السيدة الأولى أمينة تستخدم حقيبة قيمتها 50 ألف دولار، يمكنها أن تضرم النيران بها في الحديقة وتقول: أنا أحتج"، على حد تعبيره.

(ي ح)