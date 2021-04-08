وفي وقت أعلن فيه بنيامين نتنياهو عن رغبته في تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين من يهود وعرب، قال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، النائب بتسلئيل سموتريتش، مهددًا إنه: "سيتأكد من عدم بقاء أي نائب عربي أو مسلمين آخرين في إسرائيل إذا لم يعترفوا بأن الأرض تابعة لليهود".

وكان أحمد طيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، علق خلال مقابلة إذاعية، على تصريحات أدلى بها كبير حاخامات صفد شموئيل إلياهو عام 2019، حين قال إن "أرض إسرائيل تتقيأ العرب"، معتبرًا أن إيلياهو "قمامة عنصرية"، وقال: "أنا أحتقره. لا يفترض أن يتحدث الحاخام هكذا، وإذا تحدث شيخ بهذه الطريقة عن اليهود، فيجب إدانته أيضا".

فردّ سموتريتش مدافعًا عن إيلياهو في تغريدة، قائلًا "على المسلم الحقيقي أن يعرف أن أرض إسرائيل ملك للشعب اليهودي، وبمرور الوقت لن يبقى العرب أمثالك الذين لا يدركون ذلك هنا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذه التصريحات "تأتي في وقت أصبحت فيه مكانة الأحزاب العربية في السياسة الإسرائيلية قضية أساسية في مفاوضات الائتلاف الحكومي بعد انتخابات الشهر الماضي غير الحاسمة".

ويسعى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو إلى حشد دعم القائمة العربية بهدف تحقيق الأغلبية مع 61 مقعدًا، ما يمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي.

وحزب سموتريتش "الصهيونية الدينية"، هو تحالف لأحزاب اليمين المتطرف يضم حزبي "عوتسما يهوديت" و"نوعم" المتطرفين، وهو جزء من كتلة نتنياهو، لكن سموتريتش تعهد بأنه لن ينضم إلى أي ائتلاف يعتمد حتى على الدعم الخارجي من الأحزاب العربية.

(د ع)