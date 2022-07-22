زانا كوباني: من يهاجمنا سيدفع الثمن باهظاً

أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الـ 6 من تموز الجاري حالة الطوارئ العامة في سائر المنطقة؛ لمواجهة تهديدات الاحتلال والاستعداد لها. ودعماً للقرار رفع الأهالي والمؤسسات الجاهزية على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية.

بمقاومة الشعب سنحقق النصر

إلى ذلك، أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية زانا كوباني أن دولة الاحتلال التركي تسعى لاحتلال المنطقة، وقال: "حان الوقت أن تعرف دولة الاحتلال التركي أن أي حرب ستشنها على مناطقنا لن تكون كالتي جرت في عفرين وكري سبي وسري كانيه، بل ستكون معركة الوجود واللا وجود وستكون نهاية الاحتلال التركي".

تابع كوباني: "إننا نمر الآن بمرحلة حساسة ومصيرية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، فشعبنا بكافة مكوناته، وكذلك قواتنا تتعرض لكافة أنواع الحروب من الجهات الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "دولة الاحتلال تستهدفنا؛ لأننا العائق الوحيد أمام مخططها الاحتلالي في منطقة الشرق الأوسط".

طالب كوباني شعب المنطقة بالالتفاف حول القوات المدافعة عنه وقال: "دولة الاحتلال التركي تخوض حرباً خاصة ضدنا وعلى شعبنا أن يدرك هذا جيداً، ولهذا عليه أن يكون سنداً لنا في الخنادق".

وأكد أن دولة الاحتلال تشكل خطراً على معظم الأراضي السورية، وليس فقط على شمال وشرق سوريا، وأن القوات العسكرية تستمد قوتها من الشعب، وقال: "الشيء الوحيد الذي نطلبه من أهلنا أن يتمسكوا بأرضهم ويبقوا في منازلهم في حال حصلت أي حرب، فببقائهم ومقاومتهم سننتصر حتماً".

لسنا دعاة حرب

وجّه القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، زانا كوباني، رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها "على العالم أجمع أن يدرك أن "الإرهابيين" الذين تدّعي دولة الاحتلال التركي بأنها تحاربهم، هم أبناء هذه الأرض وأصحابها الأصليين، من الكرد والعرب والسريان والتركمان. يتصدون لهجمات الاحتلال التركي الوحشية، وذنبهم الوحيد أنهم يدافعون عن أرضهم وأهلهم، ولا يريدون أن يحل بهم ما حل بأهالي المناطق التي تحتلها تركيا. حيث القتل والنهب والسرقة ويرتكب فيها مرتزقتها يومياً عشرات المجازر".

تابع كوباني: "لسنا من عشاق الحروب ودعاته، ولكن عندما يتعرض أهلنا ومناطقنا للخطر أو أي هجوم، فإننا لن نلتزم الصمت بل سنرد وبقوة، وسيدفع من يهاجمنا الثمن باهظاً"، مؤكداً أن "تكتيك قواتنا اليوم يختلف بشكل كبير عما كان عليه عام 2018، فهي مدربة على كيفية خوض أقسى المعارك واستخدام الأسلحة المتطورة، وتتحلى بمعنويات عالية وإرادة قوية، وهي جاهزة لخوض معركة الوجود".

دعا القيادي في قوات سوريا الديمقراطية زانا كوباني، في ختام حديثه المتواطئين مع دولة الاحتلال التركي إلى مراجعة حساباتهم جيداً، وألا يبيعوا أنفسهم الضعيفة من أجل المال، وألا يلطخوا أيديهم بدماء أبناء المنطقة".

(ن ك/ د)

ANHA