زعماء بريكس يجتمعون في جنوب إفريقيا لبحث توسع المجموعة

واستضافت جنوب إفريقيا الرئيس الصيني شي جين بينغ، المؤيد الرئيسي لتوسع بريكس، في زيارةٍ رسمية صباح الثلاثاء، قبل اجتماعات مع قادة المجموعة الآخرين في وقت لاحق اليوم.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، إنّهم يشاركون وجهة نظر الرئيس الصيني بأن بريكس منتدى شديد الأهمية، ويلعب دوراً مهماً في إصلاح الحوكمة العالمية وفي الترويج للتعددية والتعاون في جميع أنحاء العالم.

ويحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القمة التي تمتد بين يومي الثاني 22 و24 من آب.

(سـ)