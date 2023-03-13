يزرعون مساحات صغيرة في منازلهم ويحققون اكتفاءهم منها

عادة ما تختلف حياة الريف عن المدينة باعتماد الأهالي على الإنتاج المنزلي من الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وفي شمال وشرق سوريا، يعتمد حتى سكان المدن، ممن تتوفر لديهم مساحات صغيرة بزراعتها بأنواع من الخضروات المنزلية، لاستهلاكها.

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من حصار اقتصادي وارتفاع في أسعار المواد الأساسية؛ ما يدفع الأهالي إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي ورفد السوق به.

وفي قرى منطقة آليا؛ وهي منطقة ريفية تقع في الريف الشمالي لناحيتي كركي لكي وجل آغا وبعض القرى في الريف الشمالي الشرقي من ناحية تربه سبيه، تعرف بخصوبة تربتها وجمال طبيعتها ووفرة المياه الجوفية والينابيع فيها؛ لذا يتجه معظم الأهالي لزراعة الخضروات في منازلهم.

ففي بداية كل فصل ربيع، يتجه الأهالي، لزراعة مشاتل للخضروات؛ تتضمن البندورة والفليفلة والباذنجان والبامية والفول والبصل والثوم، والورقيات "كالخس والملفوف والبقدونس والجرجير... وغيرها".

ويعتني الأهالي بهذه المساحات الصغيرة من الخضروات بها، كما أن عدد كبير يعتمد على السماد العضوي الطبيعي (روث الماشية ومخلفات الطيور) للحصول على إنتاج جيد وذو فائدة صحية أكبر.

عملت دلفين حسين شاويش من قرية ديرو كفنك في منطقة آليا بريف ناحية جل آغا مع أفراد أسرتها على زراعة مساحة صغيرة في منزلها في القرية لتحصل منها على أنواع من الخضروات.

وقالت: "نلبي منها احتياجاتنا ولكيلا نشتري من الأسواق ونعتمد على أنفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأدى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية؛ بارتفاع في أسعار المواد والخضروات في الأسواق ما يثقل كاهل المواطنين، حيث يصل سعر البندورة في الأسواق أحياناً لأكثر من 4 آلاف ل.س.

تعاون الأهالي للعناية بالخضروات

وزرعت كلناز طاهر أنواع من الخضروات في ساحة منزلها وأشارت أنهم يؤمّنون احتياجاتهم منها، أسعار السوق غالية؛ لذا الاعتماد على الزراعة المنزلية أفضل.

ونوهت كلناز "نتعاون نحن أفراد الأسرة الواحدة على الاهتمام بالمساحة المزروعة وحراثتها وزراعة الخضروات"، مضيفة: "حالياً نزرع البستان بالخضروات الربيعية مع دخولنا فصل الربيع".

"أحقق الاكتفاء الذاتي"

ورأت فريال جمبلي أن الخضروات المنزلية جعلتها تستغني عن شراء أنواع عديدة من الأسواق بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي منها.

وأكدت أنهم يعتمدون على مياه الآبار السطحية في منازلهم ومياه الينابيع في محيط القرية؛ لسقاية الخضروات.

وتابعت: "أقضي أنا وزوجي معظم أوقاتنا في العناية والاهتمام بالبستان من زراعته بالخضروات لتلبية جزء من احتياجاتنا، وما يفيض عن الإنتاج أعمل على حفظها كمؤنة لفصل الشتاء أو بيعها"

وتعمل العديد من الأسر على تجفيف الباذنجان والكوسا والفليفلة لفصل الشتاء بالإضافة إلى صنع دبس البندورة من الخضروات المنزلية.

(ب ش/سـ)

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