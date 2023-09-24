ييريفان تدعو لإرسال بعثة أممية على الفور إلى قره باغ

طالبت أرمينيا على لسان وزير خارجيتها أرارات ميرزويان خلال كلمة ألقاها في الأمم المتحدة أمس، بإرسال بعثة للأمم المتحدة إلى قره باغ لمراقبة الوضع الميداني هناك.

وقال الوزير الأرميني "بعد الفشل في منع الإبادة الجماعية في رواندا، تمكنت الأمم المتحدة من إنشاء آليات للوقاية. لكننا اليوم على شفا فشل آخر".

وأضاف أن على "المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لنشر بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة على الفور في قره باغ لمراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض"، مؤكداً بأن أذربيجان تقوم بارتكاب تطهير عرقي في قره باغ.

وتابع "للأسف ليس لدينا شريك للسلام بل بلد يعلن صراحة أن -الغلبة هي للأقوى- ويستخدم القوة باستمرار لتعطيل عملية السلام"، معتبرا أن توقيت الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان في وقت سابق هذا الأسبوع لم يكن صدفة في وقت تنعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(م ش)