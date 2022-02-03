يوصلون الليل بالنهار.. لجان الحماية في تل تمر تحمي أحيائها

شن مرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير المنصرم هجوماً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة في محاولةً لإطلاق سراح المعتقلين داخل السجن.

قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وبمساندة من قسد وتعاون من أهالي المنطقة، تمكنت من إفشال الهجوم.

في بيانين منفصلين للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية جرى توجيه الشكر لأهالي الحسكة وبالأخص أحياء غويران والزهور والنشوة على مساندتهم لقسد وقوى الأمن الداخلي.

حيث عمد أهالي المدن في إقليم الجزيرة إلى مساندة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية؛ لحماية أحيائهم من الخلايا النائمة التي بدأت بالتحرك مع بدء الهجوم على سجن الصناعة.

وفي هذا السياق، قال خالد حسين من ناحية تل تمر "نحن لجنة الحماية الجوهرية نقوم بحماية أحيائنا ومدينتنا من خلايا مرتزقة داعش التي انتشرت مؤخراً بعد الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة".

شدد حسين "سنحمي شعبنا ومدننا ولن نسمح لأحد بضرب أمن واستقرار مناطقنا، وسنساند قواتنا العسكرية والأمنية في حماية هذه المكتسبات والمنطقة".

لفت حسين "حملُ السلاح واجب علينا جميعاً لحماية مدننا وشعبنا وعدم السماح للجهات التي تحاول العبث بأمن المنطقة وزعزعة استقرارها"، داعياً الشعب إلى اليقظة في هذه المرحلة ومساندة القوات العسكرية.

من جانبه، قال المواطن، برجس سيدو من تل تمر: " نقوم بحماية الأحياء من خلال تسيير دوريات وتشكيل نقاط تفتيش؛ لمراقبة مداخل الأحياء وحمايتها، من خلال قيامنا بتفتيش السيارات الغربية والأشخاص الغرباء الذين يدخلون المنطقة مساءً".

أكد سيدو "بخروجنا لحماية الأحياء نقوم بمساندة قواتنا العسكرية التي تقوم بواجبها الأمني لحمايتنا ونحن على أتم الاستعداد لحماية أحيائنا من أي خطر".

أنهى سيدو حديثه قائلاً" حمل السلاح والوقوف مع قوتنا العسكرية والأمنية واجب يقع على عاتق الجميع في المنطقة".

(ف)

ANHA