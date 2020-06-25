يوروبول: حزب العمال الكردستاني لم يقم بأي هجوم إرهابي على الأراضي الأوروبية

وجاء ذلك في التقرير السنوي للوكالة الذي يتناول الحديث عن المجموعات التي يراها الاتحاد الأوروبي أنها "إرهابية" ويحمل عنوان "وضع الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عام 2020".

وقال التقرير إن حزب العمال الكردستاني "لم يقم حتى الآن بأي هجوم إرهابي على أراضي الاتحاد الأوروبي"، وهو "ينظم تجمعات ومظاهرات في أوروبا بشأن القضايا المتعلقة بالكرد ومعظمها سلمية".

ولفت التقرير أن أعضاء حزب العمال الكردستاني والمتعاطفون معه، استمروا في المشاركة في أنشطة قانونية لجمع الأموال من أجل الدعم، وقالت "يبدو أن المصدر الرئيس للإيرادات هو حملة جمع التبرعات السنوية (كامبانيا) والفعاليات الثقافية".

وأشار التقرير إلى أن للوضع في المناطق التي يسكنها الكرد في تركيا والعراق وسوريا وإيران تأثير قوي في المجتمعات في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في هذا السياق "تسبب التدخل العسكري التركي في شمال سوريا، والذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 ، في زيادة احتجاجات الكرد في جميع أنحاء أوروبا، كما تفاقمت التوترات بين الجاليات التركية والكردية في عدد من الدول الأوروبية، وتصاعدت أحياناً، وتحولت إلى اشتباكات بين الكرد والقوميين الأتراك أثناء الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة".

وبحسب التقرير فإن المحكمة الابتدائية في لييج البلجيكية برّأت اثنين من المواطنين الأتراك بزعم تورطهم في أنشطة حزب العمال الكردستاني.

كما برّأت المحكمة البلجيكية بحسب التقرير حزب العمال الكردستاني من تهم الإرهاب، وذلك بحسب القانون الإنساني الدولي، وقالت المحكمة إن ما يحصل بين الدول التركية وحزب العمال منذ عقود، حيث اعتمد الأخير على التنظيم والتدريب العسكري، "يمكن اعتباره نزاع مسلح غير دولي، كما هو منصوص عليه في بند الاستثناء بموجب المادة 141 مكرر".

ويوروبول هي وكالة تطبيق القوانين الأوروبية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، وهي تتبع الاتحاد الأوروبي ومقرها مدينة لاهاي الهولندية.

(م ش)