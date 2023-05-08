يومان على انطلاق ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة

ونشطت في الأعوام الأخيرة الحركة الثقافية في إقليم الفرات وبالتحديد مدينة كوباني التي كانت بحاجة ماسة لمثل هذه الفعاليات لتنشيط الحركة الثقافية والفنية فيها، فأقيمت فيها المهرجانات المسرحية كمهرجان "آرين جدائل السلام" الذي انطلق منذ عامين، ومهرجان "كوباني الأدبي" الذي انطلقت أولى دوراته العام الماضي، بالإضافة للعديد من الفعاليات الثقافية الأخرى التي تنظم وبرعاية هيئة الثقافة في إقليم الفرات.

وينطلق بعد يومين في مدينة كوباني ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة الذي يحمل شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب"، برعاية هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، وتنظمه هيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات التي تهدف إلى إضافة بصمة أخرى للحركة الفنية في مدينة كوباني، ولإكساب الفنانين في المدينة الخبرات المطلوبة من خلال تعرفهم على الفنانين القادمين من خارج المدينة.

ويشارك في ملتقى روج آفا للفن التشكيلي الذي تنطلق دورته الرابعة في 10 حتى 16 أيار الجاري، 20 فناناً من عموم مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى فنانين من مناطق الشهباء وحلب، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة فنية قيّمت الأعمال المقدمة من أكثر من 40 فناناً تقدموا للمشاركة في الملتقى.

وبعد الانتهاء من ملتقى روج آفا للفن التشكيلي في مدينة كوباني، سيقام المعرض الخاص بالفن التشكيلي في مدينة قامشلو، في 18 أيار الجاري ولغاية 20 من الشهر نفسه.

وعن الفن ودوره، قال نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الفرات، دجوار مشيد، إن "الفن هو أساس نجاح الثورات، ونحن اليوم في شمال وشرق سوريا نخوض ثورة من كل الجوانب، والفن سلاح مهم لإنجاح ثورتنا هذه، ولهذا نسعى للارتقاء بالفن في المنطقة".

وطالب مشيد كل فنان يعيش على جغرافية شمال وشرق سوريا أن تكون ريشته سلاحه، ليجعل من الملاحم البطولية التي تسطر من قبل أبناء المنطقة لوحات فنية لتخلد في التاريخ.

(ك)

ANHA