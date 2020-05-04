يوم المرور العالمي يحل على  شرطة المرور في ظل ظروف استثنائية

يعدّ يوم 4 أيار من كل عام يوماً عالمياً للمرور، أُقر عام 1969م خلال مؤتمر جنيف بهدف التنبيه ورفع الوعي لخطورة حوادث الطرق التي غالباً ما تتسبب بآلاف الوفيات.

ويكاد عناصر مديرية مرور منبج لا يتوقفون عن عملهم المضني في تنظيم السير، مع دوران عقارب الساعة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للحفاظ على سلامة العامة وضبط التجاوزات على الطرقات لدوام سلوكها.

ولا تمل شرطة المرور في مدينة منبج وريفها عملها في ظل ظروف الطقس القاسية من أمطار وبرد قارس لا تختلف في قسوته عن شدة الحر الذي يتجرع مرارته عناصر مديرية المرور في الطرقات على مدار الساعة لأداء عملهم القاضي بتطبيق نظام السير.

وزادت الإجراءات الوقائية المطبقة في مدينة منبج وريفها للوقاية من فيروس كورونا وفي مقدمتها تطبيق إجراء حظر التجوال من العبء الملقى على عاتق عناصر شرطة المرور، وفي هذا الشأن تحدث الإداري في مديرية مرور مدينة منبج وريفها أشرف الهلال والذي هنأ جميع العاملين مديرية المرور بيوم المرور العالمي.

وشكر الهلال أعمال عناصر شرطة المرور في مدينة منبج مشيراً إلى أن "الضغوطات زادت عليهم في الفترة الراهنة التي تشهد جملة إجراءات للوقاية من وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأسره"، ولفت إلى أن "انتشار كورونا في العالم أجمع كان له تأثير سلبي في المجتمع".

وأشاد الهلال بالتزام أهالي مدينة منبج بإجراءات حظر التجوال المطبقة في المدينة وفق التعاميم الصادرة من الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، وأوضح أن "صعوبة عمل شرطة المرور في ظل تطبيق إجراء حظر التجوال تكمن في زيادة ساعات تواجد الشرطة في الشوارع ولمدة طويلة ليلاً ونهاراً للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا".

وتمنى الهلال زوال فيروس كورونا عن المعمورة، وشدد بمناسبة يوم المرور العالمي على ضرورة اتخاذ تدابير السلامة أثناء القيادة والتقيد التام بقواعد المرور العامة التي تضمن سلامة الأهالي وتجنب السائقين والمارة خطر الحوادث.

يشار إلى أن يوم 4 أيار من كل عام يوم المرور العالمي يصادف يوم عيد رجل الإطفاء العالمي، الذي اعتُمد عام 1999م.

(كروب/م)

ANHA