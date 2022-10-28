يوم 27 تشرين الأول ...جيش الاحتلال التركي يقصف مناطق الدفاع المشروع 38 مرة بالأسلحة المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة، بياناً كتابيّاً حول استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماويّة وكشفت أنّ عمليات الكريلا أسفرت عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي وتدمير موقع لهم. وجاء في نصّ البيان:

قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة بالقنابل المحظورة 10 مرّات. إذ قصفت التحصينات الحربية الموجودة في ميدان الشهيد فلات في منطقة مقاومة سيدا بالأسلحة الكيماويّة مرّتين، فيما قصفت تحصينات الشهيد باهوز الحربيّة في منطقة مقاومة جمجو بالأسلحة الكيماويّة وغاز الفلفل لـ 26 متواصلة. كما قُصفت مناطقنا بالطائرات الحربيّة 3 مرات والمروحيات الحربيّة 14 مرّة وبقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وتفاصيل هذه العمليات والهجمات هي كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة خاكورك:

في الـ 27 من تشرين الأول الجاري وفي الساعة 11:50 و12:40، هاجمت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري الشهيد شاهان. وأسفرت هاتين العمليتين عن مقتل اثنين من جيش الاحتلال التركي وتدمير موقع لهم.

وفي الساعة 13:50 من اليوم ذاته؛ هاجمت فرقنا المتحرّكة التابعة لوحدات المرأة الحرّة- ستار جيش الاحتلال التركي في منطقة مقاومة الشهيد آخين بالأسلحة الثقيلة.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة:

قُصفت تحصينات الشهيد باهوز الحربيّة في منطقة مقاومة جمجو بالأسلحة الكيماويّة وغاز الفلفل بشكلٍ متواصل من الساعة 6:00 من يوم الـ 27 من تشرين الأول وحتّى الساعة الـ 8:00 من يوم الـ 28 تشرين الأول الجاري. وقام جيش الاحتلال التركي بتوجيه الدخان السام إلى التحصينات الحربيّة.

قُصفت التحصينات الحربية الموجودة في ميدان الشهيد فلات في منطقة مقاومة سيدا بالأسلحة الكيماويّة مرتين من الساعة 14:30 وحتّى الساعة 15:00 من يوم 27 تشرين الثاني.

وفي يوم ذاته وبين الساعة 13:40 و 17:50 قُصفت التحصينات الحربية في منطقة الشهيد بيردوغان في منطقة مقاومة كري آمديه بالقنابل المحظورة 6 مرّات. كما رافق هذا القصف استخداماً للغازات الكيماويّة أيضاً.

وفي الساعة 09:40 من ذات اليوم؛ قُصفت التحصينات الحربيّة في منطقة الشهيد خورسي في منطقة مقاومة ساجا بالقنابل المحظورة مرتين متتاليتين.

وقد قُصفت التحصينات الحربية في منطقة الشهيد آكر في منطقة مقاومة سيدا بالقنابل المحظورة مرتين متتاليتين بين الساعة 15:00 والساعة 15:10 من يوم الـ 27 تشرين الثاني الجاري.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في الـ 26 من تشرين الأول الجاري؛ قُصفت حقول قرية شيلاز في منطقة متينا ومحيط نهر زي بالطائرات الحربيّة 3 مرّات.

وفي الـ 27 من الشهر ذاته؛ قُصفت مناطق مقاومة كوري جحرو، كري آمديه وكري جودي بالمروحيّات الحربيّة 14 مرّة.

وفي اليوم ذاته؛ قُصفت مناطق مقاومة جمجو، كري جودي وكري آمديه بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة لعشرات المرّات.

وفي الـ 26 والـ 27 من تشرين الأول الجاري؛ حاول جيش الاحتلال التركي هدم التحصينات الحربيّة في منطقة مقاومة كاركر بالجرّافات.

(ر)