يوم 10 حزيران يوم الكرامة والمقاومة وعلى أبناء روج آفا المشاركة فيه

يستعد أهالي إقليم الجزيرة بإطلاق مسيرة كبرى تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والغدر" في الـ10 من شهر حزيران الجاري في مدينة قامشلو، وذلك على خلفية الهجمات التركية المستمرة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان منذ 23 من شهر نيسان الفائت، والأحداث التي افتعلت في متينا، التي يسعى من خلالها الاحتلال التركي إشراك قوات الديمقراطي الكردستاني في القتال ضد الكريلا.

يوم 10 حزيران يوم الكرامة

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار وليدة بوطي إن اتخاذ حزب الديمقراطي الكردستاني موقف المتفرج إزاء هجمات تركيا المستمرة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان لا تزال مستمرة، دون الاكتراث لرغبة الكرد ورؤياهم رغم تصاعد ردود الأفعال الكردية في باشور كردستان المنددة لصمت الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي.

ومضت في حديثها قائلة :"على العكس الديمقراطي الكردستاني سعت لتلفيق ادعاءات لا صحة لها حيال استشهاد 4 عناصر من البيشمركة في منطقة متينا، ولكن الحقيقة ظهرت مع انتهاج سياسة الديمقراطي الكردستاني سياسة الدعم للمحتل التركي، الذي يستمر في استهداف قوات الكريلا".

وبيّنت وليدة "قوات البيشمركة تعتبر قوات كردستانية لحماية الكرد وأرض كردستان وليس فقط للانضواء تحت راية حزب واحد، ولكن تحركات الديمقراطي الكردستاني ومساعيه لاستخدام البيشمركة كسلاح في خدمة العدو التركي من خلال مواجهة قوات الكريلا التي تتصدى ببسالة للمحتل التركي في سبيل حماية أرض كردستان، سيفتعل اقتتال كردي، يؤثر على عموم كردستان وإنهاء القوى الكردية وإضعافها".

سياسة الديمقراطي الكردستاني بمثابة سد أمام الوحدة

وشددت وليدة "لذا على البيشمركة في باشور كردستان عدم الرضوخ لمبتغى الديمقراطي الكردستاني على خلفية أهداف سياسية، وإبراز مواقفهم الرافضة للاقتتال الكردي".

ونوهت وليدة أن سياسة الديمقراطي الكردستاني الداعمة لتركيا ورضوخه للمحتل التركي، بمثابة سد في تحقيق الوحدة الكردية التي لطالما تاق إليها الكرد، وخيانة للقضية الكردية ومبتغاها، وضرب لمكتسبات الكرد في باشور وروج آفاي كردستان.

وأكدت وليدة بوطي أن أبناء روج آفا مستمرون في إبراز مواقفهم من خلال تنظيم فعاليات سلمية متعددة، وفعاليات الدروع البشرية، ضد الهجمات التي تستهدف الكرد، والسياسات التي تسعى إلى كسر إرادة الكرد، وخصت بالقول: "مسيرة الكرامة التي من المقرر أن تنطلق في الـ10 من حزيران الجاري على مستوى إقليم الجزيرة، نظمت إثر الغليان الكردي اتجاه السياسات الداعمة للاحتلال التركي التي تسعى لخلق الاقتتال الكردي وإبادة الكرد".

على المرأة ردع حصول أي اقتتال كردي

ودعت وليدة في ختام حديثها "على أبناء روج آفا أن يدركوا جيداً أن يوم 10 حزيران يوم "الكرامة"، وعليهم المشاركة فيها وإبراز مواقفهم إزاء الاحتلال التركي وسياسات الديمقراطي الكردستاني الداعمة للمحتل والتي من المحتمل أن تأجج الوضع بين القوات الكردية"، وخصت بالدعوة نساء روج آفا المشاركة في المسيرة، وقالت: "المرأة لها دور كبير في إبراز موقفها خلال المسيرة حتى نتمكن من ردع حصول أي اقتتال كردي، فعاقبة الاقتتال سيتلقاها أبناؤنا".

الشبيبة تؤكد أن مسيرة الكرامة جزء من انتصارات الكريلا

وبدروه، أوضح الإداري في حركة الشبيبة الثورية، هوكر علي، أن الكرد أمام مرحلة إثبات الوجود واللاوجود، وأن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في الآونة الأخيرة تأتي نتيجة اقتراب اتفاقيتي لوزان وسايكس بيكو من الانتهاء، وقال: "هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع تأتي بموافقة من الدول العظمى، حيث تستخدم في هجماتها كافة الأسلحة الثقيلة".

وأكد علي أن تركيا تبرم اتفاقيات جديدة بمساعدة حزب الديمقراطي الكردستاني على الكرد، وتدرّب قوات خاصة تحت مسمى" بيشمركة روج" لاستخدامهم ضد حركة حرية كردستان، لأن قوات البيشمركة في باشور كردستان لا تقبل بشن هجوم على قوات الكريلا.

وشدد علي: "على حكومة باشور كردستان وحزب الديمقراطي الكردستاني إبداء موقف صارم تجاه هجمات الاحتلال التركي وسياساته في باشور كردستان، ودعم قوات الكريلا الذين خلصوا الكرد من سياسات الإبادة".

هذه المرحلة هي بمثابة الانتقام لسياسات العدو

وبصدد المسيرة الكبرى لأهالي إقليم الجزيرة في الـ10 حزيران الجاري ، هوكر بيّن: "مسيرة الكرامة في هذه المرحلة تؤكد على نصر قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع مرة أخرى، وبأن الكرد لم يعد يقبلوا بسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني بحق الكرد وكردستان".

وطالب هوكر علي من كافة الشبيبة والأهالي في إقليم الجزيرة وعلى وجه الخصوص الشبيبة الكردية بالمشاركة في المسيرة الكبرى ، وقال: "هذه المرحلة هي مرحلة النصر والمقاومة والانتقام لسياسات العدو".

PYD تدعو الأهالي لإبداء مواقفهم إزاء الهجمات

من جهته، أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو مسعود داوود من يعطي الشرعية لهذه الهجمات هو شريك في إبادة الشعب الكردي، ونوه بعد يومين سننظم مسيرة الكرامة، مسيرة المقاومة والنضال وذلك في مدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة، هذه التظاهرة ستكون بمثابة رد على جميع المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي.

ودعا مسعود داوود أبناء الشعب الكردي إلى إيضاح مواقفهم من الهجمات التي تشن على باشور كردستان، ومعرفة استخدام تركيا لبيشمركة في قتالها ضد مقاتلي حركة حرية كردستان، وقال: "يجب على الجميع أن يعرفوا هذه الممارسات تقع ضمن أجندات أي قوى، عندما تحارب أخاك وتقتله تقع ضمن أجندة من، عندما تسرق وتنهب وتحترق مناطقنا تقع في أجندة من".

وبين داوود أن تركيا تريد تحريف الواقع من خلال هجماتها على باشور كردستان، وتساءل: "على يد من استشهد مقاتلو البشمركة؟ تركيا لديها مخططاتها وتريد أن تلقي لوم استشهادهم على مقاتلي حركة حرية كردستان، تركيا تريد تخطط أن يستمر الحرب وضرب الشعب الكردي ببعضهم البعض".

ودعا داوود جميع المكونات في إقليم الجزيرة إلى المشاركة في التظاهرة للرد على الهجمات وقال: "لنثبت للعالم أننا نريد العيش بسلام وأمان مع بعضنا لكن تركيا تريد تخريب هذا السلام والأمان وهذا واضح للجميع، الجميع مدعوّ للمشاركة في التظاهرة من سن 7 إلى سن الـ70 يجب أن يكونوا متواجدين في الساحات لكي نظهر نضالنا أمام كل هذه المخططات وإفشالها".

وناشد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو مسعود داوود حكومة باشور كردستان إلى مراجعة نفسها والتصرف بعقلانية.

(كروب /آ د)

ANHA