يصل إلى 20%.. إيران تعلن عن نسبة تخصيب اليورانيوم في فوردو

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم السبت، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي.

وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.

وكان اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية دعا إلى أن تصبح فوردو منشأة للبحث والتطوير وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق بأنها تستعد لتخصيب اليورانيوم من خلال سلسلة جديدة مؤلفة من 166 جهاز طرد مركزي متطور في منشأة فوردو تحت الأرض. لكنها لم تكشف عن مستوى التخصيب الذي يمكن الوصول إليه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ "الأسوشيتد برس" إنها تحققت من أن إيران تستخدم نظاماً سمح لها بالتبديل بسرعة وسهولة بين مستويات التخصيب.

في تقرير للدول الأعضاء، تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن نظام "رؤوس فرعية معدلة"، والذي قال إنه سمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5% في سلسلة من 166 جهاز طرد مركزي طراز "آي آر-6" لغرض إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20%.

غير أن الإعلان عن قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% - وهي خطوة فنية تقترب من مستويات تصنيع أسلحة - مع أكثر صفقات أجهزة الطرد المركزي تقدماً، بمثابة ضربة أخرى للفرص الضئيلة بالفعل لإحياء الاتفاق النووي، بحسب ما تقول "أسوشيتد برس".

ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها كانت "أكثر من مجرد قرصة ضائعة".

(ل د)