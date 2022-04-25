يرقى لجرائم حرب.. القصف التركي يدمر المدارس والمؤسسات الخدمية في نواحي الحسكة

وتتعرض قرى مركز ناحية زركان وقراها التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، إلى قصف بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون مخلفاً أضراراً بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في الناحية، والتي بدت شبه يومية.

وفي متابعة لمخلفات القصف، وثقت وكالتنا بالصور آثار القصف الذي طال مدرسة تل الورد، وبلدية الشعب في ناحية زركان، والتي توضح حجم الدمار الذي ألحق بها.

وتعرضت مدرسة تل الورد جنوب ناحية زركان يوم الخميس 21 نيسان لقصف صاروخي ومدفعي، إضافة إلى بلدية الشعب في مركز الناحية، وكل من قرى" خربة شعير، دادا عبدال، بوبي، أسدية".

ويعتبر قصف المدارس والمؤسسات المدنية جرائم حرب وفق ما حدده نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمشتق من اتفاقية جنيف عام 1949 "جرائم حرب" بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية أثناء النزاعات والحروب.

(ب ح/أم)

ANHA