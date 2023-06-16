YRK: تعزيزات إيرانية في منطقة كوسالان في مريوان

أصدرت القيادة العامة لوحدات شرق كردستانYRK ، اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات الدولة الإيرانية في كوسالان.

جاء فيه: "على الرغم من وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا، إلا أن القوات الإيرانية جلبت المئات من العناصر والآليات العسكرية، ومنعت أهالي منطقة كوسالان من الخروج".

وأشارت إلى أن القوات الإيرانية شنت هجوماً على قواتهم.

وأضافت أن: " قصفت الدولة الإيرانية منطقة كوسالان بالأسلحة الثقيلة والهاون والكاتيوشا، يومي 13- 14 حزيران الجاري؛ ومن منطق الحماية الذاتية ردّت قواتنا على الهجوم، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الإيرانية".

وأوضحت القيادة العامة لوحدات شرق كردستان أنه "لم يلحق أي ضرر بقواتنا في هذه الهجوم، فيما أُلحقت أضرار مادية بالمنطقة، كما أن هناك مخاطر على شعبنا في هورمان".

(ل م)