YRJ: سيد آفران خطا خطوات ثابتة ومتزنة لبناء إعلام حقيقي وثوري في روج آفا

أصدر اتحاد إعلام المرأة، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، عزّى فيه كافة الصحفيين والصحفيات في كردستان وذوي وأسرة الشهيد سيد آفران.

وجاء في نصه:

"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الصحفي الثوري سيد آفران، الذي كان له باع طويل في النضال الثوري للبحث عن الحقيقة وإظهارها للعالم أجمع، وبشكلٍ خاص نضال الشعب الكردي والكردستاني.

إن المناضل الصحفي والكاتب الثوري سيد آفران، وهب حياته لنضال الشعب الكردي والكردستاني، ولذلك خاض نضالاً فذّاً في أجزاء كردستان الأربعة وروسيا وأرمينيا والعديد من البلدان العربية.

سيد آفرن، تحدّى آلة القمع التركية وعمل بجهد كبير من أجل إيصال صوت وأنين الشعب الكردي في تركيا وباكور كردستان للرأي العام العالمي، واعتقل عدّة مرات إثر ذلك، وأصيب في 3 كانون الأول عام 1994، عندما عمل كمديرٍ للشؤون الخارجية في صحيفة أوزغور أولكه في إسطنبول أثناء تعرّض موقع الصحفية لتفجير.

مع انطلاق شرار ثورة 19 تموز، توجّه المناضل الثوري الصحفي سيد آفران، إلى روج آفا، لنقل حقيقة الثورة الديمقراطية للعالم من جهة، ووضع كافة خدماته وخبرته الإعلامية في خدمة أبناء روج آفا وشمال وشرق سوريا من جهة أخرى، ويُعدّ من مؤسسي الإعلام الحر الثوري في روج آفا وشمال وشرق سوريا، خرّج خيرة من الإعلاميين الذين انتهجوا خط المقاومة، بينهم الشهيدتان دليشان إيبش ونوجيان أرهان.

دون كللٍ أو ملل وفي أحلك الظروف، خطا سيد آفران خطوات ثابتة ومتزنة لبناء إعلام حقيقي وثوري في روج آفا وشمال وشرق سوريا، على نهج وخط مؤسس الإعلام الحر الشهيد مظلوم دوغان؛ وأسس نهج إعلام المرأة الحرة الذي وضعته الشهيدة غربت الي أرسوز. وكان من الأوائل الذين درسوا أسس الإعلام الحر وإعلام المجتمع المبني على أن يكون الإعلام مرآة للمجتمع في أكاديمية الشهيد فايق.

إننا في اتحاد إعلام المرأة الحر، في الوقت الذي نعبر عن أسفنا وحزننا العميقين لفقدان قامة بعظمة ونضال المناضل الثوري سيد آفران، نؤكد أننا سائرون على خطا ونهج الإعلام الحر الديمقراطي، ونعاهده ونعاهد زميلاتنا وزملائنا الشهداء في الإعلام الحر، أن نتابع مسيرتهم النضالية حتى بناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي حر مبنى على أسس حرية المرأة".