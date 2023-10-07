YRJ: نضالنا الإعلامي متواصل على نهج الصحفية الثورية غربت آلي أرسوز

يصادف اليوم 7 تشرين الأول يوم صحافة المرأة الكردية، التي تم الإعلان عنها في كونفرانس المرأة الكردية الثاني، الذي عُقد في مناطق الدفاع مديا في التاريخ نفسه عام 2013، وفاءً ذكرى الصحفية غربت آلي أرسوز إحدى الثوريات والصحفيات الطليعيات.

ولدت الثورية والصحفية غربت آلي أرسوز بتاريخ 11 تموز عام 1965 في آكبولوت التابعة لمدينة خاربيت (آل عزيز) وكانت أول مديرة عامة تاريخ الصحافة في شمال كردستان وتركيا. واستشهدت أرسوز بتاريخ 8 تشرين الأول في جنوب كردستان 1997.

بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد غربت آلي أرسوز ويوم صحافة المرأة تحدثت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة، آرين سويد حول نضال النساء الصحفيات.

إظهار حقيقة النظام التركي

واليوم بمناسبة الذكرى الـ26 لاستشهاد الثورية غربت آلي أرسوز، ويوم صحافة المرأة الكردية، استذكرت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة (YRJ)، كافة شهيدات الإعلام اللواتي سرن على خطى الشهيدة غربت آلي أرسوز.

وباركت في الوقت نفسه جميع النساء اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل إظهار الحقيقة، وأصبحن طليعيات لجميع الصحفيات من أجل مواصلة نهج الإعلام الحر، كالشهيدات غربت آلي أرسوز، وشفين بينكول، ودنيز فرات، ودليشان إيبش.

عن الهدف اختيار 7 تشرين الأول، كيوم لصحافة المرأة الكردية، أوضحت آرين سويد: "أعلن عن هذا اليوم لأنه يصادف ذكرى استشهاد إحدى أعمدة الإعلام الحر في حركة الحرية، الصحفية والثورية غربت آلي أرسوز التي لطالما سعت إلى إظهار حقيقة النظام التركي والمجازر التي ارتكبها بحق مواطنيها من قمع وإبادة لهوية المرأة والمجتمع، عبر كتابة مقالات تحاكي الرأي العام أثناء عملها في صحيفة تركيا آنذاك، وبسبب كتاباتها حوكمت بالسجن لأربع سنوات في سجون الدولة التركية".

ميراث قيّم للمرأة الصحفية

وبينت آرين سويد أن مقاومة الصحفية غربت آلي أرسوز لم تتوقف في السجن، لأنها واصلت كتابة مقالاتها لإظهار الحقيقة داخل السجن أيضاً، لصحفية أوزكر كوندم "Ozgur Gundemê"، ولدى الإفراج عنها واصلت العمل ضمن الصحيفة كأول امرأة تعمل كمديرة تحرير على مستوى باكور كردستان وتركيا، وبعد فترة وجيزة تم اعتقالها مرة أخرى لمدة ستة أشهر، لتتوجه فيما بعد إلى جبال الحرية لمواصلة النضال.

وأكدت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة، آرين سويد أن الصحفيات في شمال وشرق سوريا، يتخذن من مسيرة الشهيدة غربت أساساً لهن في هذا المجال، وأردفت: "تعمق نضالنا بشكل أكبر لإظهار وحشية هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

نهج الشهيدة غربت

وأضافت آرين سويد: "رغم جميع الصعوبات والضغوطات، لم تتوقف الشهيدة غربت عن إظهار حقيقة النضال، واليوم نحن أيضاً في شمال وشرق سوريا ضد هذه الهجمات نسعى دائماً إلى إظهار الوجه الحقيقي للدولة التركية المحتلة إلى الرأي العام، وإظهار صوت ولون المرأة ضمن الثورة على نهج الشهيدة غربت، وهذا كان شعار رئيسي بالنسبة لنا في المجال الإعلامي بشمال وشرق سوريا".

آرين بيّنت أن النضال الإعلامي بكردستان لم يكن منفصلاً عن تاريخ الكرد الذي تعرض لمجازر وهجمات، فيما ذكرت الدور الكبير الذي تلعبه حركة الحرية في التصدي لهجمات الإبادة التي تشنها أعداء الكرد.

ونوهت "كانت هناك حاجة ماسة وملحة لتأسيس الإعلام الحر وتنظيم إعلام المرأة لتتخذ سياسة نشر بلون المرأة في جميع المؤسسات، وإظهار حقيقة قيادة المرأة للثورة وإدارة الحياة".

ولفتت آرين سويد إلى مستوى إعلام المرأة في شمال وشرق سوريا، قائلةَ: "من عدد صغير من الصحفيات اللواتي بدأن بالعمل الإعلامي في شمال وشرق سوريا، وتحولن إلى جيش من الصحفيات، كما تم افتتاح العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة بالمرأة كـ راديو STAR FM وفضائية JIN TV ووكالة NUJINHA، بالإضافة إلى تنظيم قسم خاص بأخبار المرأة ضمن المؤسسات الإعلامية".

مواصلة النضال على ميراث الشهيدات

في ختام حديثها لوكالتنا، أكدت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة (YRJ) آرين سويد، أنه في ظل تعرض شمال وشرق سوريا لهجمات عنيفة هناك حاجة ملحة للالتفاف حول الثورة من قبل جميع الصحفيات في المنطقة والخارج، وأن يكون يتعاون فيما بينهن أكثر لإظهار الحقيقة.

وعاهدت بمواصلة النضال الإعلامي على ميراث شهيدات الإعلام الحر، وقالت: "كطالبات لهؤلاء الشهيدات، نتعهد بأننا سنواصل نهجهن ولن نترك خط المقاومة في سبيل إظهار حقيقة النظام الفاشي الذي لطالما يسعى إلى قمع المجتمع وإبقاءه تحت سلطته".

(ي م)

ANHA