YRJ: الصحافة الحرة صوت الحياة الحرة والديمقراطية

بمناسبة الذكرى الـ 125 ليوم الصحافة الكردية، أصدر اتحاد إعلام المرأة (YRJ)، بياناً إلى الرأي العام، هنأ في مستهله جميع الصحفيين الذين ضحوا بأرواحهم وكافحوا بشجاعة لحماية الحقيقة، وعلى وجه الخصوص الصحفيات وجميع العاملين في الصحافة الحرة.

ولفت البيان إلى أن الصحافة الحرة مرت بمراحل مهمة جداً من النضال في تاريخ كردستان، وتزامن هذا النضال مع مقاومة الشعب الكردي الذي حارب من أجل وجوده من الإبادة الجماعية، وأن الصحافة الحرة خاضت صراعاً لا مثيل له ضد ثقافة الإبادة الجماعية والاحتلال والتعصب الجنسي ولعب دوراً حاسماً في النضال أمام القوى المهيمنة والفاشية التي لم تأخذ في الاعتبار ثقافة وهوية الشعب الكردي.

وأكد YRJ أن إظهار حقيقة قيادة المرأة لهذا النضال عبر تنظيمها، سيكون من واجباته الأساسية مدى الحياة، في وجه هجمات القوى المهيمنة والبطريركية التي تريد إخفاء هذه الحقيقة الملموسة.

ونوّه البيان أنه على الرغم من معرفة الصحفيين/ات ضمن الصحافة الحرة، أن مهمتهم أخطر جبهة في النضال، يستمرون في حماية الحقيقة التي رأوها كواجبهم الأساسي، وأنهم عاهدوا على دفع الغالي والنفيس في سبيلها، وقال البيان "على الرغم من جميع عمليات القمع والهجمات والاعتقالات، إلا أن الإعلام الحر خطى خطوات تاريخية وأصبح مصدراً لنشر الحقيقة حول العالم".

(أ م)