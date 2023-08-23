YRJ يعاهد بمواصلة مسيرة الصحفيات في كشف جرائم الاحتلال

وأصدر اتحاد إعلام المرأة YRJ بياناً بصدد الهجوم الذي نفذه الاحتلال التركي وستهدف سيارة تابعة لفضائية Jin TV.

وجاء في نص البيان:

"تكشف مرة أخرى للعيان، حقيقة سياسات دولة الاحتلال التركي المعادية لنهج حرية المرأة التي أثبتت قدراتها ودورها في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا التي تعرف بثورة المرأة، عبر شن هجمات وارتكاب جرائم للنيل من المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات خيرة أبناء وبنات شمال وشرق سوريا.

إذ أن استهداف الاحتلال التركي اليوم الأحد لسيارة تابعة لفضائية JIN TV، بواسطة طائرة مسيّرة أسفرت عن استشهاد أحد العاملين في الفضائية نجم الدين فيصل وإصابة مراسلة الفضائية دليلة عكيد بجروح، يكشف حقيقة الاحتلال التركي الساعي للنيل من منجزات المرأة.

إننا في اتحاد إعلام المرأة(YRJ) ندين ونستنكر هذا الهجوم، ونتقدم في الوقت نفسه بالعزاء لذوي الشهيد نجم الدين فيصل ونتمنى الشفاء العاجل لزميلتنا دليلة.

كما إننا نجدد عهدنا أمام كافة الصحفيين والصحيفات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل إظهار صوت الحقيقة، بمتابعة مسيرتهن حتى تحقيق أهدافهن والتشهير بجميع جرائم الاحتلال التركي التي ترتكب بحق شعب شمال وشرق سوريا.

وندعو كافة الوسائل الإعلامية إلى إيصال ما يرتكبه الاحتلال التركي من مجازر وإبادات بحق اهالي شمال وشرق سوريا للعالم أجمع، حتى يتم محاسبته على جرائمه."

(ك)