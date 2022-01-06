يرعى مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور خلال 2021 فعاليات متنوعة

البيان الذي ألقى أمام مبنى المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو، حضرته عدداً من ممثلات المرأة في المجالس المدينة والعسكرية بدير الزور.

وذكر المكتب في بيانه، كافة الأعمال والفعاليات الذي نظمه خلال عام 2021، وما تخلله من احتفالات ومهرجانات ومسيرات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 تشرين الثاني/ أكتوبر من كل عام.

إلى جانب تنظيم مظاهرات منددة بهجمات الدولة التركية المحتلة على شمال وشرق سرويا، ومسيرة داعمة للمقاومة.

كما عقدت سلسلة من الحملات التوعوية التي تلامس قضايا المرأة في المجتمع مثل (تزويج القصر، وتعدد الزوجات، واللباس الشرعي، والفساد الأخلاقي، وتعاطي المخدرات).

بالإضافة إلى فتح دورات تدريبية للمرأة، في التمريض، والتكنولوجيا، وذلك بهدف تمكينها إدارياً وتقنياً.

في السياق ذاته، كشف البيان عن خضوع (93) امرأة للتدريب.

اقتصادياً، شرع المكتب في فتح مشاريع اقتصادية بما يعود على المرأة من فائدة مادية (أفران، مطحنة، بيت المونة، مشغل للخياطة، معمل للمنظفات).

(ع ع/ي م)

ANHA