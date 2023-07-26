يقطن مدينة الرقة 64595 عائلة

أنهى مجلس الرقة المدني، اليوم، مشروع الإحصاء ضمن أحياء مدينة الرقة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإحصاء في أرياف المدينة غداً الخميس.

وشارك في عملية الإحصاء السكاني التي انطلقت في 17 أيار من العام الحالي، العديد من اللجان التابعة لمجلس الرقة المدني، وهي لجنة الداخلية، ولجنة الاقتصاد، ولجنة المحروقات، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل.

والهدف من عملية الإحصاء وضع قاعدة بيانات إلكترونية لجميع العوائل في مدينة الرقة.

وللتعرف عن آلية الإحصاء تحدث عضو لجنة الداخلية بمجلس الرقة المدني، صالح الحجي، لوكالتنا، وقال: "بدأنا في عملية الإحصاء السكاني بتاريخ 17 أيار من العام الحالي ضمن أحياء مدينة الرقة، بمشاركة المجالس المحلية والكومينات".

ونوّه الحجي إلى أن الهدف من عملية الإحصاء: "هو من أجل إحداث قاعدة بيانات ثابتة تشمل جميع البيانات العائلية، ليتم الاعتماد عليها بشكل حقيقي وواقعي، ومعرفة عدد العوائل الموجودة في الرقة وريفها".

وأوضح صالح الحجي: "وصل عدد العوائل التي تم إحصاؤها ضمن المشروع في مدينة الرقة إلى 64 ألف و595 عائلة". وأضاف: "شارك في مشروع الإحصاء 30 فريقاً ميدانياً، بالإضافة إلى مشاركة المجالس المحلية ومجالس الشعب والكومينات".

وعن آلية العمل قال الحجي: " يتم تسليم كل عائلة بطاقة عائلة من قبل كومين الحي أو المنطقة، ومن ثم تقوم فرق الإحصاء السكاني بزيارة منازل الأهالي والكشف عن ورقة البيانات والثبوتيات العائلية من دفتر العائلة والهوية الشخصية والبيانات العائلية، وعلى هذا الأساس تتم عملية الإحصاء السكاني لكل المنطقة".

وأكد الحجي أن عملية الإحصاء ضمن أحياء المدينة انتهت بتاريخ اليوم، ومنذ صباح يوم غد ستنطلق الفرق ضمن أرياف الرقة.

(أع/خ)

ANHA